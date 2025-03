Domenica prossima la rivincita. Conegliano detta subito la sua legge. Bergamo ci prova, ma viene travolta

Troppa Imoco per la Volley Bergamo 1991. Come ampiamente previsto dai pronostici della vigilia, tutti a favore delle invincibili pantere di Conegliano, la formazione bergamasca allenata da Carlo Parisi è uscita dal Palaverde con una netta sconfitta per 3-0 in gara 1 dei quarti di finale playoff. Per le bergamasche, comunque da applaudire per l’annata disputata, contro questa Imoco c’è stato poco da fare. D’altronde quest’anno in campionato le ragazze di Santarelli hanno vinto tutte le partire laaciando per strada solo un punticino contro Novara in una delle ultime gare peraltro ininfluente.

Pantere subito avanti nel primo set, con il muro della Haak a portare le compagne di squadra sul 13-7. Bergamo prova a rimanere incollata, la schiacciata della Bolzonetti consente alle orobiche di tornare a -2 (19-17) ma Chirichella e Haak strappano di nuovo e l’Imoco vince il primo set 25-18.

Avvio simile anche nel secondo set, con le padrone di casa a volare sul 15-7 con la Lubian. Stavolta la reazione delle ragazze di Parisi è flebile e così la grande ex Lanier firma il 21-10 e il punto del 25-11.

Nel terzo set è ancora Isabelle Haak, 18 punti per lei, a trascinare l’Imoco che scappa via 11-6 e poi chiude 25-16 col punto finale firmato da Lukasik. Gara 2 dei playoff si giocherà nella ChorusLife Arena domenica prossima alle 17.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – VOLLEY BERGAMO 1991 3-0 (25-18, 25-11, 25-16). Fulvio D’Eri