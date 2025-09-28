Dominio San Giovanni. Macerata va ko in tre set

omag mt san giovanni

3

macerata

0

OMAG MT SAN GIOVANNI: Ortolani 15, Bracchi 8, Nicolini, Brancher, Cecchetto, Piovesan 12, Parini, Kochurina 10, Meliffi, Tellone, Panetoni, Caruso 10, Nardo, Straube 2. All. Bellano

CBF BALDUCCI MACERATA: Bresciani, Batte, Sismondi, Kokkonen 14, Kockarevic 3, Bonelli 2, Mazzon 4, Piomboni 1, Ornoch, Farriol, Caforio, Crawford 6, Clothier 2, Decortes 11. All. Lionetti

Parziali: 25-22; 25-23; 25-16

Un netto 3-0 porta la Omag Mt San Giovanni in finale del primo torneo Sea a Pesaro al PalaMegabox quest’oggi pomeriggio (inizio ore 18) contro le padrone di casa il Megabox Vallefoglia che ieri nel primo pomeriggio hanno avuto la meglio sulle bulgare del Levski Sofia sempre per 3-0 nell’altra semifinale del quadrangolare amichevole. Ma la prestazione delle marignanesi contro una diretta avversaria per la salvezza con parziali piuttosto definiti ha lasciato un’ottima sensazione in tutto lo staff delle "Zie". Vanno perfezionati ancora certi automatismi in vista del campionato ma alcune prestazioni di Caruso, Kochurina, Bracchi e Ortolani fanno già presagire un buon inizio di torneo. "Possiamo ancora migliorare e si deve considerare la fase iniziale della stagione – commenta il direttore sportivo marignanese Piero Babbi –, ma di certo il 3-0 è un bel risultato e fa morale. Il coach ha giocato praticamente tutta la partita con il sestetto Ortolani, Bracchi, Kochurina, Caruso, Straube e Piovesan con libero Cecchetto ed alla fine si è ottenuto un bel amalgama, ma non dobbiamo sederci sugli allori. E’ stato un bel test". La partita è stata combattuta nelle battute finale del secondo set soprattutto ma San Giovanni ha sempre dato la sensazione di poter raggiungere la vittoria ed anche questo è un bel segnale: "Le squadre sono ancora in fase di rodaggio – spiega Babbi – si pensi ad esempio che Straube, palleggiatrice titolare, è con noi da poco più di due settimane e dunque dobbiamo lavorare su alcuni meccanismi ma le premesse sono buone". Da segnalare tra le fila marignanesi qualche acciacco per Nardo, schiacciatrice nazionale italiana, e Nicolini, palleggiatrice. Oggi alle 18 si scende di nuovo in campo dunque contro la Megabox, una delle big del campionato di serie A1, dunque un altro test molto importante. "Oggi sarà molto dura – conclude Babbi – vedremo come risponderanno sul campo le nostre ragazze, sarà certamente un test significativo ad una settimana dall’inizio del campionato".

Luca Pizzagalli