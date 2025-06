Dopo il no al PalaPanini. Volley Modena cerca casa

di Riccardo Cavazzoni

Sta assumendo sempre di più contorni extrasportivi, la vicenda del ritorno del volley femminile al PalaPanini, dopo la sprezzante risposta ricevuta dal Modena Volley: se da una lato l’opposizione in Consiglio Comunale aspetta solo di valutare quale sarà l’intervento dell’Amministrazione Comunale in merito alla vicenda, dall’altro pare che la stessa Lega Femminile si stia muovendo per forzare un po’ la mano, conscia dell’importanza del ritorno in A di una piazza come Modena, e soprattutto del suo Palasport.

Risposte. Molto si deciderà nella riunione, in programma domani pomeriggio alle 14.30, tra il Comune, rappresentato con ogni probabilità dall’assessore Andrea Bortolamasi, e i dirigenti del Volley Modena, con in testa un Mirco Muzzioli deciso a dar battaglia su ogni fronte: gli impianti modenesi che potrebbero ospitare la serie A sono sostanzialmente quattro, ma con il PalaPanini ed il PalaAnderlini ormai indisponibili, rimangono il PalaMolza, ed il PalaMadiba, già molto inviso all’hockey pista, che ha soprattutto ha lacuna di non disporre di magazzini atti ad ospitare tutta l’attrezzatura necessaria per fare la A, ovvero 25 rotoli di taraflex, e le preziose apparecchiature del videocheck, che in A2 è obbligatorio.

Programmazione. Ecco quindi che torna in ballo il PalaMolza, che però è in gestione alla società Wesport della Uisp Modena, ma con il Comune che può disporre del 70% delle ore, quindi in grado di dar spazio al Volley Modena, e soprattutto dispone di magazzini che sarebbero perfetti per l’attrezzatura: in realtà pare che in Uisp, o Wesport, nessuno abbia ancora ricevuto alcuna richiesta, che forse arriverà dopo la riunione di domani, per poi dar corso all’organizzazione dell’intervento, perché andrà attentamente schedulato con la pallamano, per evitare sovrapposizione ingestibili.

Ritorni. Se ci sarà l’accordo per il ritorno della pallavolo di serie A al PalaMolza, i tifosi più agéè ritroveranno ricordi di un volley che ormai non c’è più: al netto di eventuali successive partite delle serie inferiori, risale al 30 aprile del 1985, quindi quaranta anni fa esatti, l’ultima gara femminile al PalaMolza giocata dall’allora Civ & Civ Volley Modena contro le reggiane della Nelsen, che costò a Turetta, Conte e Pagliari, tra le altre, l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia. Dal campionato successivo, anche il Volley Modena si trasferì al ’Nuovo Palasport di Via Divisione Acqui’, come veniva chiamato allora, che diventò poi PalaPanini a fine Ottobre del 1996, ma che ora, viste le attività poste in atto dall’attuale concessionario, prima fra tutte l’eliminazione della foto del commendator Panini all’ingresso, sembra veramente diventato, come scrive volleyball.it, il PalaModena Volley.