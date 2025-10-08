Dopo il titolo iridato. Che soddisfazione per il fisioterapista. Francesco Alfatti

E’ tornato subito a lavoro il fisioterapista dell’Emma Villas Codyeco Lupi Siena Francesco Alfatti di rientro dall’esperienza con la Nazionale italiana che ha centrato il titolo iridato. "E’ stata un’esperienza fantastica, molto emozionante – dice Alfatti. – Non ce lo aspettavamo, una conferma a questi livelli era tutt’altro che scontata. Dopo la gara con l’Argentina è un po’ cambiata la musica, poi nelle ultime partite la squadra è stata praticamente perfetta e ha giocato una pallavolo di ottimo livello. L’estate è trascorsa molto rapidamente, non è semplice essere a disposizione 24 ore su 24 ma ovviamente è un piacere e un onore poter rappresentare la Nazionale".

Alfatti intanto ha ricominciato a lavorare con l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena. "Vedo un ambiente positivo e tanta voglia di fare bene. C’è molta energia, e noto grande affiatamento tra la squadra e lo staff. La sinergia tra Siena e Santa Croce apre nuovi scenari e orizzonti, è un’opportunità e certamente è un fatto positivo".