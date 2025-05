Dusan Petkovic confermato alla Yuasa Battery Grottazzolina per il secondo anno

La conferma di Dusan Petkovic è stata stimolante per l’intero ambiente di Grottazzolina. Vedere alla Yuasa Battery per il secondo anno di fila un elemento con la sua esperienza e capace di decidere le gare è fondamentale per la squadra ma anche per l’intero ambiente. E questo hanno voluto sottolineare proprio in occasione della conferenza stampa dedicata a Petkovic, i rappresentanti della società. Innanzitutto partendo dal presidente Rossano Romiti. "Quando lo scorso anno c’è stata l’opportunità di avere Dusan con noi siamo stati quasi sorpresi che un atleta di questo livello avesse la volontà di misurarsi con una matricola. Ha portato know how ed esperienza all’ambiente, noi pensavamo fosse il tassello giusto per approcciarsi al meglio a questa nuova categoria. Nonostante sia un opposto di primissima fascia, è una persona ed un atleta capace di adattarsi a queste situazioni. Non è un atleta che fa semplicemente il suo compitino in campo, a prescindere dall’obiettivo finale e dal contesto in cui si gioca il suo piglio è sempre quello, con motivazioni incredibili. Siamo partiti proprio da lui, è la prima persona che abbiamo sentito e il fatto che abbiamo avuto il suo ok ci ha fatto prendere una linea precisa e siamo in sintonia. Siamo cresciuti molto anche nel confronto e l’idea è quella di non fermarsi. Sentirlo parlare bene del nostro territorio e del nostro ambiente è un immenso piacere per noi". E lo stesso Petkovic ha avuto parole importanti per "Mister 18 anni" ovvero coach Massimiliano Ortenzi, per la professionalità ma anche e soprattutto per l’amore verso questi colori che per il coach sono una seconda pelle. "Sono molto contento di riaverlo con noi ha sottolineato Ortenzi - Quando parlavo di confronto e crescita con i giocatori, mi riferivo proprio a questo. Con lui ci siamo confrontati tanto ed è stato un arricchimento importante. Per me lui rappresenta una figura di riferimento che aiuta a fare valutazioni. La mia esperienza in Superlega non arriva attualmente a certi livelli e c’è bisogno di elementi sinceri e diretti che dicano le cose per il bene del gruppo. Lui parla sempre per costruire e proporre qualcosa di positivo. Apprezzo questo modo di stare in squadra e nel gruppo, sarà un valore aggiunto".