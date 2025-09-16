È un grande Ikhbayri. Altri diciannove punti

di Alessandro TrebbiAncora un match di alto profilo per Ahmed Ikhbayri, con la sua Libia che ha venduto cara la pelle un’altra volta dopo il match d’esordio. La sconfitta 3-1 contro la Turchia di Adis Lagumdzija (15 punti per l’ex gialloblù), ha portato in dote un altro match da top scorer per Ikhbayri: per lui 19 punti all’attivo, il 50% in attacco e 3 muri punto. Se a Modena era arrivato come una scommessa e una sorta di carneade, con queste partite al Mondiale filippino l’opposto della Valsa Group si sta facendo conoscere da tutti, e sta ponendo le basi per una carriera che potrà proseguire a buon livello anche fuori da Modena.

Sempre al Mondiale, la Bulgaria di Gian Lorenzo Blengini, ex ct azzurro, continua a mietere vittime illustri: ieri a cadere sotto i colpi di Nikolov e soci la Slovenia di Fabio Soli che dopo essere andata sotto 2-0 ha rimontato fino al 2-2 per cedere al tie-break. Oggi tornano in campo, tra notte e primo pomeriggio, l’Argentina di Giraudo (alle 4:30 contro la Corea del Sud), il Brasile di Bento(contro la Repubblica Ceca all’alba) e l’Italia di Anzani e Porro che alle 15:30 sfiderà il Belgio, mentre l’ultimo match del girone sarà giovedì 18 contro l’Ucraina.

Per quanto riguarda gli azzurri, sembra che De Giorgi abbia stabilito le gerarchie: Anzani titolare, Porro prima riserva delle bande, con Bottolo davanti. Vedremo se la competizione sovvertirà questi ordini. Ieri intanto è iniziata la consegna degli abbonamenti ai 2000 tifosi che lo hanno già sottoscritto, mentre prosegue la prevendita (per chi non ha abbonamento) per il memorial Parenti che si giocherà tra 4 e 5 ottobre con in campo appunto Modena, Rana Verona, Gas Sales Bluenergy Piacenza e Cuneo.