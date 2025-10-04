Eccellenza. Testacoda per il Massa Lombarda. Che duello fra Russi e Faenza

Nel weekend si giocano le gare della sesta giornata di andata nel campionato di Eccellenza. Il menù propone per domani alle 15, due anticipi, ovvero Massa Lombarda-Pietracuta e Castenaso-Spal. Domenica, alle 15.30, si disputano invece tutte le altre sfide, fra cui il sentitissimo derby Russi-Faenza.

Massa Lombarda-Pietracuta. È un testacoda quello che andrà in scena al ‘Dini e Salvalai’. I bianconeri di casa, noni con 7 punti, sono in fiducia, essendo reduci dal colpaccio corsaro di Budrio contro il Mezzolara. Sulla carta, non dovrebbe esserci partita, ma la formazione della Valmarecchia – che in pratica è la nazionale di San Marino – non va presa sottogamba, nonostante sia in fondo alla classifica ancora a zero punti e già con 10 reti incassate.

Russi-Faenza. Il ‘classico’, in programma al ‘Bucci’, mette di fronte due squadre distanti un solo punto in classifica, ma con stati d’animo diversi. I padroni di casa, al 14° posto con 5 punti, vengono dal pareggio 3-3 di Forlì, acciuffato per i capelli al 95’. I manfredi, undicesimi con 6 punti, sono invece reduci dal 3-2 casalingo rifilato all’ex capolista Comacchiese e dal 2-2 di mercoledì sera in Coppa Italia contro il Cava Ronco Forlì, dove però sono scesi in campo solo con due soli componenti della prima squadra (Ulivieri e Tuzio). Negli ultimi 20 anni, il bilancio degli scontri diretti è favorevole ai falchetti, che conducono con 4 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte.

Sampierana-Sanpaimola. Sul sintetico del ‘Campodoni’, la formazione di San Patrizio dovrà vedersela con la ex capolista ora al 2° posto con 10 punti, ma pur sempre col miglior attacco del girone (11 reti). Il Sanpaimola è comunque annunciato in fiducia. Dopo i primi due ko di fila, i gialloblù – dodicesimi con 5 punti, a cavallo della zona playout – hanno pareggiato col Faenza, vinto a Russi e pareggiato di nuovo col Santarcangelo. In perfetta parità il bilancio degli scontri diretti, con una vittoria per parte e 2 pareggi.

Comacchiese-Solarolo. Penultima contro terzultima in casa della peggio classificata. Quella del ‘Raibosola’ è già una sfida importante per non accentuare le difficoltà incontrate da entrambe in questo avvio di stagione. Dopo 3 sconfitte consecutive, il Solarolo (2 punti) è tornato a muovere la classifica in casa contro l’Osteria Grande. Manca però ancora il primo successo stagionale.

Sugli altri campi: Castenaso-Spal, Fratta Terme-Mesola, Medicina-Mezzolara, Osteria Grande-Cava Ronco Forlì, Sant’Arcangelo-Sant’Agostino.