Eccellenza. Testacoda per il Massa Lombarda. Che duello fra Russi e Faenza

I bianconeri contro la capolista,. Sanpaimola e Solarolo. in casa di Sampierana . e Comacchiese.

di ROBERTO ROMIN
4 ottobre 2025
Filippo Gualandi (Russi)

Filippo Gualandi (Russi)

Nel weekend si giocano le gare della sesta giornata di andata nel campionato di Eccellenza. Il menù propone per domani alle 15, due anticipi, ovvero Massa Lombarda-Pietracuta e Castenaso-Spal. Domenica, alle 15.30, si disputano invece tutte le altre sfide, fra cui il sentitissimo derby Russi-Faenza.

Massa Lombarda-Pietracuta. È un testacoda quello che andrà in scena al ‘Dini e Salvalai’. I bianconeri di casa, noni con 7 punti, sono in fiducia, essendo reduci dal colpaccio corsaro di Budrio contro il Mezzolara. Sulla carta, non dovrebbe esserci partita, ma la formazione della Valmarecchia – che in pratica è la nazionale di San Marino – non va presa sottogamba, nonostante sia in fondo alla classifica ancora a zero punti e già con 10 reti incassate.

Russi-Faenza. Il ‘classico’, in programma al ‘Bucci’, mette di fronte due squadre distanti un solo punto in classifica, ma con stati d’animo diversi. I padroni di casa, al 14° posto con 5 punti, vengono dal pareggio 3-3 di Forlì, acciuffato per i capelli al 95’. I manfredi, undicesimi con 6 punti, sono invece reduci dal 3-2 casalingo rifilato all’ex capolista Comacchiese e dal 2-2 di mercoledì sera in Coppa Italia contro il Cava Ronco Forlì, dove però sono scesi in campo solo con due soli componenti della prima squadra (Ulivieri e Tuzio). Negli ultimi 20 anni, il bilancio degli scontri diretti è favorevole ai falchetti, che conducono con 4 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte.

Sampierana-Sanpaimola. Sul sintetico del ‘Campodoni’, la formazione di San Patrizio dovrà vedersela con la ex capolista ora al 2° posto con 10 punti, ma pur sempre col miglior attacco del girone (11 reti). Il Sanpaimola è comunque annunciato in fiducia. Dopo i primi due ko di fila, i gialloblù – dodicesimi con 5 punti, a cavallo della zona playout – hanno pareggiato col Faenza, vinto a Russi e pareggiato di nuovo col Santarcangelo. In perfetta parità il bilancio degli scontri diretti, con una vittoria per parte e 2 pareggi.

Comacchiese-Solarolo. Penultima contro terzultima in casa della peggio classificata. Quella del ‘Raibosola’ è già una sfida importante per non accentuare le difficoltà incontrate da entrambe in questo avvio di stagione. Dopo 3 sconfitte consecutive, il Solarolo (2 punti) è tornato a muovere la classifica in casa contro l’Osteria Grande. Manca però ancora il primo successo stagionale.

Sugli altri campi: Castenaso-Spal, Fratta Terme-Mesola, Medicina-Mezzolara, Osteria Grande-Cava Ronco Forlì, Sant’Arcangelo-Sant’Agostino.

