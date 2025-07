Ecco i giorni del volley. Via al trofeo "Bernardi"

E’ stato presentato ieri sera al ristorante "Donn’Amalia" di viale Trieste, sponsor principale dell’evento, il diciottesimo torneo "Bernardi" uno degli appuntamenti di volley amatoriale più attesi e partecipati dell’estate sportiva pesarese. Un evento nato negli anni ’70 nella parrocchia San Carlo, nel cui campo della Falco pallacanestro, su indicazione dell’allora parroco don Guido Vincenzi, Bernardino Bernardi diede vita alle prime edizioni. Una tradizione ripresa dal figlio Roberto e dedicata proprio a Dino Bernardi, indimenticato ispiratore di tante iniziative a San Carlo. Il torneo è organizzato in collaborazione con il circolo Mcl San Carlo "Alla Falco", il cui rappresentante Giancarlo Magnanelli ieri ha illustrato il calendario ai sette capitani presenti: "Si parte giovedì sera con le gare del primo raggruppamento a quattro e si prosegue il giorno dopo con il raggruppamento a tre e venerdì. Le semifinali sono in programma sabato sera e le finali domenica. Un evento a cui invitiamo tutti gli appassionati di volley". Un torneo, come ha precisato Roberto Bernardi, "a cui possono partecipare al massimo un atleta tesserato per ogni squadra, mentre per le donne non ci sono limiti. Il nostro obiettivo è quello di vivere giornate di sport all’insegna del divertimento. Il campo di San Carlo per tanti anni è stato teatro di sfide piacevoli che hanno coinvolto tanti amanti di questo sport, richiamando sempre un folto pubblico. Sarà così anche questa volta". Bernardi ha voluto ringraziare anche gli sponsor: "Donn’Amalia offrirà cene di pesce, carne e pizze, ma ringraziamo anche Il Falco di Graziano Santini farà gustare le sue prelibatezze, così come la pizzeria Gattoni vicina alla parrocchia e il ristorante del Camping Norina e l’agriturismo Chigio che hanno collaborato con noi". Francesco Corsini, uno dei capitani, ha ricordato lo spirito di partecipazione che anima le squadre: "Stare insieme e divertirsi, il torneo di San Carlo è sempre stato un classico dell’estate pesarese e ci piace lo spirito con cui viene organizzato e vissuto che va al di là dell’agonismo". Massimiliano Ercole, del "Donn’Analia", premierà le prime quattro squadre classificate.

d.e.