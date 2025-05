Ecotermologic Progresso chiude in bellezza il campionato di B2 femminile

E’ tempo di inchini per l’Ecotermologic Progresso: cala il sipario sul campionato di B2 femminile di volley e le ragazze di Castel Maggiore sono reduci da una stagione da applausi. Neo promossa nel campionato nazionale, l’Ecotermologic ha vissuto una stagione mai in sofferenza e questa sera, a partire dalle 20, ospiterà il fanalino di coda Vallefoglia per andare a caccia dei tre punti che darebbero la certezza di chiudere con il settimo posto.

Le altre gare: Fos Centro Volley Reggiano-Zerosystem San Damaso, Ama San Martino in Rio-New System Vtorresi Potenza Picena, Battistelli Pesaro-Lardini Filottrano, My Mech Cervia-Gs Team 80, Hydroplants Soliera-De Mitri Porto San Giorgio, Arbor Interclays Reggio Emilia-Massa Lombarda.

La classifica: Zerosystem San Damaso 64; Fos Centro Volley Reggiano 60; De Mitri Porto San Giorgio 56; Hydroplants Soliera 49; Arbor Interclays Reggio Emilia 48; Lardini Filottrano 43; Progresso Ecotermologic Castel Maggiore 39; Massa Lombarda 39; Gs Team 80 32; My Mech Cervia 29; Battistelli Pesaro 28; New System Vtorresi Potenza Picena 25; Ama San Martino in Rio 10; Mega Volley Vallefoglia 4.