Ecotermologic sfida San Damaso: salvezza aritmetica in vista nel campionato B2 femminile

Un’impresa per far festa. L’Ecotermologic ospita alle 20,30 al PalaLirone la capolista del campionato di B2 femminile di volley San Damaso per la quint’ultima gara della stagione: con 10 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, in caso di vittoria e di ko di Cervia e Potenza Picena, sarebbe salvezza aritmetica per la neo promossa.

Le altre gare: Hydroplants Soliera-Arbor Interclays Reggio Emilia, My Mech Cervia-Fos Centro Volley Reggiano, Team 80-Ama San Martino in Rio, Mega Volley Vallefoglia-De Mitri Porto San Giorgio, Lardini Filottrano-New System Vtorresi Potenza Picena, Battistelli Pesaro-Massa Lombarda.

La classifica: Zerosystem San Damaso 53; Fos Centro Volley Reggiano 50; Hydroplants Soliera, De Mitri Porto San Giorgio 45; Arbor Interclays Reggio Emilia 44; Progresso Ecotermologic Castel Maggiore 34; Lardini Filottrano 32; Massa Lombarda 29; Team 80, Battistelli Pesaro 26; New System Vtorresi Potenza Picena 24; My Mech Cervia 23; Ama San Martino in Rio 10; Mega Volley Vallefoglia 0.