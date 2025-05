Elena Foresi si unisce alla Clai Imola per la stagione di serie A2

La Clai viaggia spedita verso la composizione dell’organico che giocherà la seconda stagione consecutiva in serie A2. La squadra biancoblù ha messo sotto contratto anche la palleggiatrice Elena Foresi che va ad aggiungersi al capitano Sofia Cavalli.

Elena è nata Macerata nel 2000, nell’ultimo torneo ha indossato la maglia del Tenaglia Altino Volley, in carriera ha giocato con Pieralisi Jesi, Ravenna, Valsabbina Brescia e Castellana Grotte. Dopo la retrocessione maturata con Altina, la possibilità di ricominciare con la maglia Clai ancora in serie A2.

"Dopo annate così negative – dice Elena – hai molta più voglia di riscatto. È stata una stagione molto difficile a livello mentale, ma comunque mi ha insegnato tanto e mi ha fatto crescere. Ho scelto Imola perché, oltre al fatto che rimane una società della quale ho sempre sentito parlare bene, giocandoci contro quest’anno mi è arrivato forte il messaggio di quanto tenga alla squadra e alle atlete. Questo per me conta tantissimo. Sono onorata di poter far parte di questo progetto per il prossimo anno. Un altro aspetto che mi ha spinto a firmare è stata la presenza di coach Simone Bendandi, perché ho già giocato con lui a Ravenna, nel mio primo anno di A2, e lì sono cresciuta molto sotto ogni aspetto. Con lui so che si lavora tanto e bene".

Quando si cambia casacca e si approda ad un’altra squadra, le aspettative per la nuova avventura non mancano mai.

"Le attese sono molto positive soprattutto per il roster che è stato costruito, perché secondo me è in grado di poter dare grandi soddisfazioni a questa società. Mi piacerebbe trovare un ambiente in cui ci si sappia divertire e nel quale possa nascere un gruppo vero, perché fare gioco di squadra significa riuscire a creare quel qualcosa in più che secondo me fa la differenza. A me stessa, oltre a tutto questo, chiedo sempre il massimo impegno e la massima costanza cercando di rimanere sempre e comunque quella che sono".

Elena Foresi è arrivata a Imola per giocare da regista e dividere il comando delle operazioni con capitan Cavalli.

"Amo il mio ruolo perché ti dà molte responsabilità, ed a me piace parecchio averne. Oltre alla tecnica, il palleggiatore deve avere molta testa e per me cercare di capire quale possa essere la scelta migliore da prendere in campo in ogni momento rimane uno stimolo che adoro".