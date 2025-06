Elizaveta Kochurina si unisce alla Omag Mt San Giovanni per la serie A1 2025-2026

Elizaveta Kochurina, pallavolista russa classe 2002, è una nuova giocatrice della Omag Mt San Giovanni per il campionato di serie A1 2025-2026. Alta 193 cm, gioca nel ruolo di centrale, arriva dal club turco Zeren Spor Kulübü (Zeren Ankara) e porta nuovi centimetri ad un muro che è già stato rinforzato dall’innesto dell’altro centrale Sara Caruso, annunciata pochi giorni fa. Il futuro roster marignanese titolare, dunque, prende sempre più forma e dopo gli acquisti della palleggiatrice tedesca Straube e Bracchi si comincia a fare sul serio con elementi giovani molto promettenti.

"Siamo contenti perché questa giovane ragazza è comunque già esperta di grandi palcoscenici – conferma il presidente Stefano Manconi – ed ha subito dimostrato grande entusiasmo per venire a giocare da noi a San Giovanni. Aggiungiamo così centimetri a muro per un campionato che si annuncia molto competitivo".

Elizaveta Kochurina (in foto) ha iniziato la sua carriera professionistica con il Dinamo Kazan, dove ha vinto la Coppa di Russia nel 2019 e il campionato nazionale nel 2020, ha poi proseguito la sua carriera in Russia con il VK Sparta e ha giocato una stagione con il Proton Balakovo, quindi si è trasferita in Francia presso il Volero Le Cannet dove ha vinto il campionato di Ligue A e la Supercoppa nel 2023, dunque un secondo titolo nazionale, ed infine in Turchia con il club Zeren Spor. Anche con le rappresentative giovanili nazionali russe ha un palmares di tutto rispetto: ha partecipato al campionato Europeo Under 17 (2018) come miglior centrale del torneo vincendolo con la Russia, ha vinto l’oro al Festival Olimpico della Gioventù Europea (2019), ed ha infine partecipato al campionato del Mondo Under 20.

Luca Pizzagalli