Elsel ci mette personalità. Vittoria non facile sul Cus

Elsel Spezia

3

Cus Genova

1

(25-22, 27-25; 19-25; 25-11)

ELSEL PALLAVOLO LA SPEZIA: Accogli, Beccarelli, Carnieri, Ewansiha, Fantinati, Panciroli, Portoghese, Taranto, liberi Rocca e Navalesi. All. Boschi.

CUS GENOVA: Ascione, Beverini, Ferioli, Giannini, Molinari, Moschese, Sebellin, libero Gattorno. All. Mattia

Arbitro: Sabato

RICCÒ DEL GOLFO – Seconda vittoria consecutiva per l’Elsel Pallavolo La Spezia (nella foto) che con grande personalità si è sbarazzata delle avversarie del Cus Genova nel secondo turno del campionato di serie D femminile. "È stata una gara tosta – afferma il direttore sportivo Matteo Spagni – anche perché molte ragazze sono al primo anno in categoria. Siamo partiti molto bene con intelligenza e commettendo pochi errori. Nel secondo set le genovesi hanno alzato l’asticella, ma punto su punto abbiamo chiuso sul 27-25. Nel terzo parziale c’è stato un momento di confusione e di stanchezza che ci ha costretto a cedere 19-25. Senza storia l’ultima frazione". Dopo due giornate le spezzine sono prime insieme alla Virtus Sestri Levante. Un ottimo risultato che non può che essere di incoraggiamento, anche se la dirigenza ha sempre sottolineato che, trattandosi di una neopromossa, questa stagione sarà sicuramente di assestamento.

Ilaria Gallione