Elsel, il derby vale doppio. Una vittoria da capolista

Levanto 0 Elsel Spezia 3 (10-25; 16-25; 16-25)

MESCO QUEIROLO LEVANTO: Beccarelli, Bono, Bella, D’Addesio, Chavez, Sassarini, Meregoni, Merani, Perrone, Pietronave, liberi Galleno e Bassi. All. Fenu.

ELSEL LA SPEZIA: Portoghese, Carnieri, Bertolini, Accogli, Colotto, Olmi, Navalesi, Ghirarduzzi, Panciroli, Strenta; liberi Rocca e Fantinati. All. Bosco. Arbitro: Sabato

BRUGNATO – Al ’Palazzurro’ di Brugnato l’Elsel La Spezia liquida in tre set il Levanto Volley e riconquista la testa della classifica, in virtù di un miglior quoziente-set rispetto all’altra capoclassifica San Salvatore. Un successo mai in discussione, come testimoniano i risultati dei set. Risultati: Podenzana Tresana-Vdm Santo Stefano Magra 3-0, San Salvatore-Tigullio Sport Team Santa Margherita Ligure 3-1, Psm Rapallo-Sestri Levante 0-3. Rainbow Sp-Admo Lavagna posticipata al 9 febbraio. Classifica: Elsel Spezia e San Salvatore 30, Sestri Levante 25, Admo Lavagna 23, Podenzana Tresana 18, Futura Ceparana 17, Rainbow Spezia 14, Vdm S. Stefano M. 12, Tigullio S. Margherita Ligure 10, Psm Rapallo 8, Levanto 5, Lunezia Volley 0. Prossimo turno: Admo Lavagna-S. Salvatore, Elsel -Tigullio S. Margherita, Lunezia-Podenzana T., Levanto-Futura Ceparana, Psm Rapallo-Vdm Santo Stefano Magra e Rainbow La Spezia-Sestri Levante.

Ilaria Gallione