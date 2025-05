Emanuele Roni lascia la Nottolini Capannori dopo le finali nazionali Under 18

Si chiude in quel di Vibo Valentia, scenario delle finali nazionali Under 18, una bella storia di volley lunga tre anni: quella che ha legato il tecnico Emanuele Roni (foto) ai colori della Nottolini Capannori. L’allenatore massese, che ha rappresentato il principale cardine tecnico del settore giovanile e, nell’ultimo anno anche della prima squadra, ha scelto di riavvicinarsi a casa, offrendo il massimo sino alla fine, proprio sino alla prima storica qualificazione della Nottolini alle finali nazionali di quella Under 18 che ha contribuito a far crescere.

"Si chiudono – dice Roni – nel migliore dei modi tre anni che mi hanno arricchito sotto ogni punto di vista: tecnico, grazie ad una dirigenza sempre attenta e a delle ragazze volenterose e di grande qualità; ma, forse, ancora di più dal punto di vista personale per la splendida cornice societaria e di una comunità sempre vicina a noi. Per questo voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso per me indimenticabili questi anni". "Abbiamo vinto – afferma Roni – due fasi territoriali, arrivando sempre tra le prime quattro alle regionali; poi, nel terzo anno, pur mancando il primo obiettivo, abbiamo ritrovato l’energia per arrivare in finale al regionale e, addirittura, alle nazionali, dove abbiamo ben figurato. E’, per me, quindi, un orgoglio poter chiudere in bellezza e confermare una scelta che è legata semplicemente all’esigenza di avvicinarmi a casa".

Infine le parole per Roni del presidente bianconero Enrico Bertini: "Ringrazio Emanuele per il suo impegno e per quello che ha dato. Tre anni fa mi ero mosso in prima persona per portarlo alla Nottolini: scelta che rifarei; lo ritengo uno dei migliori tecnici giovanili di tutta la Toscana".

Andrea Amato