Emma Villas a caccia di punti contro Brescia. L’obiettivo è riuscire a scalare la classifica

Cinque giornate di campionato sono ancora poche per definirne i valori, ma permettono di dare una prima lettura della situazione del torneo. Sul gruppo di quattordici squadre svetta Grottazzolina, a segno cinque volte su cinque, con un solo tiebreak, quindi con un solo punto lasciato per strada. A quota tredici, avendo vinto cinque partite delle quali due al quinto set, c’è Prata di Pordenone, altra realtà interessante . Poi c’è l’Emma Villas, le cui quattro vittorie, unite alla sconfitta in cinque set con la formazione friulana, hanno fruttato dodici punti. Un bottino da provare a incrementare domenica al cospetto della squadra che segue a un solo punto, Brescia. Quinta in classifica Cuneo, da molti considerata come una delle grandi favorite di inizio stagione. Al sesto posto c’è Aversa, che ha lo stesso ruolino di Cuneo (tre vinte e due perse) ma con uno storico diverso di partite al quinto set. Settima piazza per Reggio Emilia, che ha una sola vittoria, ma ha un punto in ogni sconfitta, avendo sempre perso al tiebreak. All’ottavo posto la prima coppia, Ravenna e Pineto, anche se i romagnoli devono recuperare la partita con Porto Viro, la squadra che segue questo duo a quota cinque. Poi altre due coppie molto staccate: Cantù e Santa Croce a quota tre, Castellana Grotte e Ortona a quota due. Di queste, l’unica ancora a quota zero nella casella delle vittorie è la formazione abruzzese. Mentre Bonami e compagni si godono il buon momento, il pensiero va anche a dove si giocherà la prima gara casalinga del 20232024, dopo essere emigrati per ben tre volte a Santa Croce sull’Arno. Location indisponibile domenica 19, essendo i Lupi impegnati in casa contro Cantù. Per cui si fa strada l’ipotesi di anticipare la sfida a sabato 18, previo spostamento delle gare del settore giovanile della Kemas Lamipel. La speranza è di giocare al PalaEstra.