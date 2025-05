Emma Villas accolta dal sindaco Nicoletta Fabio: "Siete un vero motivo di orgoglio per Siena"

La Emma Villas è stata accolta nella Sala delle Lupe di Palazzo Comunale. Il consueto saluto in Comune è stato un bel momento nel corso del quale le istituzioni della città hanno manifestato la loro vicinanza alla società biancoblù. A fare gli onori di casa il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, e l’assessore comunale con delega allo sport, Lorenzo Lorè. "Per tutto quello che avete fatto anche in questa stagione siete un motivo di orgoglio per Siena", ha detto il primo cittadino ai componenti del team biancoblù. "In questa stagione abbiamo vissuto anche momenti non semplici, ma siamo riusciti a mantenere positività nel gruppo e abbiamo disputato una seconda parte della stagione in crescendo fino ad arrivare alla semifinale playoff", ha dichiarato nell’occasione il vicepresidente della Emma Villas, Fabio Mechini. Il campionato dei ragazzi di coach Graziosi, dato prossimo alla firma con Taranto dove potrebbe portarsi il palleggiatore francese Nevot, si è concluso con la gara3 delle semifinali playoff a Brescia. Dopo la visita in Sala delle Lupe il team biancoblu ha effettuato la cena di squadra di fine stagione in Piazza del Campo al termine del quale è scattato il classico rompete le righe. Poche ore prima una delegazione della squadra composta dal vicepresidente Fabio Mechini, dagli schiacciatori Luigi Randazzo e Federico Pellegrini e dal libero Federico Bonami era stata da uno storico partner commerciale, ovvero Terrecablate. Padrone di casa l’amministratore unico Marco Turillazzi, che analizza il rapporto storico, avviato nel 2015, tra il club pallavolistico biancoblu e la società senese. "Anche questa stagione ci permette di poter parlare di un consolidamento di risultati nel corso degli anni – ha sottolineato Turillazzi. – Siamo stati sfortunati nella gara3 della semifinale playoff a Brescia, ma anche in questa stagione la squadra ha mantenuto un ottimo livello e i risultati ottenuti sono stati molto buoni". Adesso però si entra in una fase decisiva per capire se quella appena andata in archivio sarà, come sembra, l’ultima stagione vissuta completamente a Siena dalla Emma Villas. L’accordo di collaborazione con i Lupi Santa Croce (impegnati nei playoff di serie B per salire in A3) sembra ormai, anche secondo fonti pisane, ad un passo e ciò potrebbe comportare il trasferimento dell’attività della prima squadra proprio in provincia di Pisa mentre le gare interne sarebbero disputate ancora almeno per la prossima annata al PalaEstra. Da capire come eventualmente sarà organizzato anche il settore giovanile e dove svolgerà la propria attività con le diverse formazioni. Guido De Leo