Emma Villas all’assalto della capolista. Coser: "Sfruttiamo la spinta dei tifosi"

Emma Villas in campo contro Prata di Pordenone per la ventunesima giornata del campionato di serie A2. Biancoblù in cerca della terza vittoria consecutiva, galvanizzati dal doppio successo su Cuneo e Porto Viro che ha rilanciato le quotazioni per un accesso ai playoff. "Arriva la capolista, una delle migliori di questo campionato, con tanti talenti individuali e un ottimo gioco di insieme. Siamo a casa nostra, dovremo trarre vantaggio dal fatto di avere il pubblico dalla nostra parte – ha sottolineato il libero di riserva Martin Coser –, cercando di imporre il ritmo che preferiamo per esprimere la miglior pallavolo".

Emma Villas in fiducia dopo le due vittorie di fila: "Siamo stati molto bravi a portare a casa punti pesanti sia contro Cuneo sia in un palazzo difficile come quello di Porto Viro riuscendo a strappare un 3-2 in rimonta che ci ha dato buon spunto per vedere una reazione di orgoglio che magari non si vedeva da tempo – ha aggiunto Coser –. Dopo la brutta sconfitta con Macerata abbiamo abbassato la testa in palestra lavorando duramente per rimettere a posto le cose. A Cuneo ci davano per spacciati e invece abbiamo ottenuto una grande vittoria, a Porto Viro siamo stati bravi a rimontare".

All’andata finì 3-1 per Prata di Pordenone: "Secondo me non fu una partita così brutta da parte nostra – ha concluso Coser – anzi, per il momento in cui eravamo giocammo abbastanza bene. Ricordo che ogni set fu molto tirato, punto a punto (il primo set fu chiuso a 29, il terzo addirittura a 34, ndr): ecco, dobbiamo sicuramente migliorare in quel tipo di situazione, spesso ai vantaggi non riusciamo a chiudere i set a nostro favore".

Fischio di inizio alle 16,30, arbitrano Mesiano e Clemente. Biglietteria del palasport aperta a partire dalle ore 14,30. In casa Prata di Pordenone la parola prepartita è andata all’assistente allenatore Filippo Pugnalini: "Siena ha delle individualità importanti, capaci di cambiare ritmo e corso della gara da un momento all’altro – ha detto il collaboratore tecnico, originario di Sarteano –. Lo hanno dimostrato anche nell’ultima gara di Porto Viro, ribaltando una situazione difficilissima e portando a casa il risultato. Dovremo quindi mantenere elevata l’attenzione sempre. Da parte nostra dovremo portarci dietro dalle ultime prestazioni lo spirito con le quali le abbiamo affrontate e la qualità del servizio che, se vogliamo ottenere un buon risultato deve mantenersi alta per mettere in difficoltà una formazione che, non dimentichiamo, a inizio stagione puntava dichiaratamente al salto di categoria".