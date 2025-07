Emma Villas, altra new entry. Ingaggiato Benavidez

Il terzo volto nuovo della rosa della nuova Emma Villas Codyeco Lupi Siena è Felipe Benavidez, schiacciatore nato in Argentina ma portoghese per nazionalità sportiva. "Ciò che mi ha convinto di una società come questa è la sua storia, la voglia di migliorare sempre e il progetto molto serio", le prime parole del giocatore subito dopo la firma sull’accordo col club di Bisogno. Felipe Benavidez classe 1997, 194 cm di altezza, è alla terza stagione in Italia dopo le esperienze, sempre in A2, con Abba Pineto, Consar Ravenna e Omifer Palmi. Prende il posto di Cattaneo nello scacchiere titolare e nelle idee di coach Petrella dovrebbe essere lo schiacciatore titolare insieme al confermato Randazzo. La società può comunque tesserare ancora uno straniero visto che il limite in A2 è di due unità (lo scorso anno erano il francese Nevot e il brasiliano Alan) ma resta da capire se sarà un centrale o un palleggiatore. Benavidez è come detto il terzo arrivo nel roster del direttore sportivo Fabio Mechini dopo il centrale Bragatto, arrivato da Cantù e il libero Piccinelli che vanta una lunga carriera in Superlega con la maglia di Perugia con cui da secondo libero ha vinto tutto in Italia e nel mondo. Come detto riempirà la casella lasciata vuota dall’addio di Claudio Cattaneo che è diventato ufficialmente un giocatore di Cuneo, neo promossa in Superlega. "Vedere un palazzetto così importante di nuovo in Superlega è stupendo, giocarci lo è ancora di più. La Superlega penso sia il sogno di ogni pallavolista e io me lo voglio godere aiutando la squadra con tutte le mie forze. Sono stato subito molto entusiasta della scelta, Cuneo è una piazza molto importante per la pallavolo italiana, dove si respira volley in tutta la città", così Cattaneo dopo la firma con i piemontesi. L’ormai ex numero 77 biancoblù lascia Siena dopo una sola stagione visto che era arrivato un anno fa da Grottazzolina.