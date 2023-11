Emma Villas, assalto alla neopromosa Pineto. Passaponti avverte: "Sarà una partita difficile"

Seconda gara ‘casalinga’ consecutiva, ancora in esilio forzato a Santa Croce. Stasera alle 18 (arbitri Armandola e Scotti) la Emma Villas affronta la neopromossa Pineto per cercare di espugnare il PalaParenti, violato sei giorni fa da Prata di Pordenone. La presentazione della sfida è stata affidata al vice allenatore Alessandro Passaponti (nella foto con Milan): "Sicuramente sarà una partita difficile, dovremo fare attenzione ad alcune cose sulle quali abbiamo lavorato durante la settimana nelle sessioni video – ha sottolineato –. I ragazzi sanno quali sono i punti di forza di Pineto, però noi dobbiamo essere consapevoli, lavorando bene come abbiamo fatto in settimana. Loro hanno due centrali molto alti, toccheranno tanti palloni, hanno bande forti, esplosive, veloci, dovremo metterli in difficoltà col servizio e lavorare bene nella fase muro-difesa". Il messaggio alla squadra: "Dobbiamo lavorare in fiducia – ha aggiunto Passaponti –, i ragazzi si impegnano molto, ascoltano i consigli del coach. Sappiamo che è un campionato molto difficile, sarà molto equilibrato, giocheremo tutte le partite alla morte. Ai ragazzi abbiamo detto di essere consapevoli dei propri mezzi, spingere sull’acceleratore, abbiamo buone potenzialità". Biglietti a 5 euro per la ‘trasferta’ a Santa Croce, con la certezza che non sarà l’ultima volta che tocca viaggiare anche quando il calendario propone sfide casalinghe. Questo perché nella tarda mattinata di ieri è arrivata la pessima notizia: il Palaestra non sarà disponibile per almeno altre tre settimane, quindi non prima del 18-19 novembre (nella migliore delle ipotesi, ma il rischio è di uno stop ancora più lungo), per questo anche la sfida con Cantù, in programma domenica 5, valida per la quinta di campionato, con ogni probabilità si giocherà di nuovo a Santa Croce, essendo i Lupi impegnati nello stesso weekend ad Ortona ed essendo così il PalaParenti libero per ospitare ancora una volta le evoluzioni di Krauchuk e compagni.

Stefano Salvadori