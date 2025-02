Emma Villas attesa dall’esame Catania. E’ scontro diretto in chiave play-off

Emma Villas in campo a Catania contro la Saturnia Cosedil Acicastello per la ventiduesima giornata del campionato di serie A2. È uno scontro diretto importantissimo per la zona play-off, perché i biancoblù hanno l’opportunità di scalare un’altra posizione: qualora dovessero vincere in tre o quattro set, aggancerebbero gli avversari odierni a quota 35 punti ma con ben due vittorie in più all’attivo occuperebbero la sesta posizione della graduatoria. E poi, considerato il calendario agevole delle ultime quattro giornate, potrebbero puntare anche a guadagnare ulteriori posizioni. "Sarà una trasferta complicata, contro una squadra molto forte che durante la stagione ha fatto vedere sia buone cose sia altre meno belle – ha detto il vice palleggiatore Pietro Melato ai microfoni del sito ufficiale della società –. Credo che da parte nostra sia importante occuparci di quello che possiamo fare nella nostra metà campo, penso che poi potremo fare bene. Sarà sicuramente una partita di buon livello, loro possono mettere in campo diversi giocatori di grande qualità per l’A2, quindi sarà sicuramente una partita complicata e difficile". Emma Villas arriva di slancio alla sfida di stasera, forte del triplice successo ottenuto nelle ultime tre esibizioni di Cuneo, Porto Viro e in casa contro Prata di Pordenone: "Sicuramente è un periodo molto buono, dovuto anche al fatto che ci stiamo allenando decisamente meglio con una qualità sicuramente superiore rispetto alle passate settimane – ha aggiunto Melato –, siamo contenti di queste tre vittorie e soprattutto della reazione che abbiamo avuto a Porto Viro sotto due a zero, ma anche dell’ottima prestazione che abbiamo avuto in casa contro quella che la settimana scorsa era la prima in classifica. Siamo sicuramente contenti di quello che abbiamo fatto nelle ultime tre giornate però abbiamo ancora cinque partite da dover giocare, di conseguenza siamo contenti di essere nei playoff ma appunto il campionato è ancora lungo quindi starà a noi fare del nostro meglio".

Fischio di inizio alle 19, arbitrano Nava e Manzoni. In campo oggi anche Macerata e Porto Viro, partita che non riguarda minimamente Emma Villas coinvolgendo due squadre nettamente attardate, mentre il quadro del ventiduesimo turno si completa domani, con tre sfide che possono rimescolare le parti alte della classifica: la capolista Brescia va a Aversa, Prata di Pordenone ospita Cuneo, Pineto viaggia alla volta di Ravenna. Poi ci sono le sfide salvezza Cantù – Reggio Emilia e Palmi – Fano.