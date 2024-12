Emma Villas bella e cattiva. Aversa ko. Ottima prova! Sfatato il tabù-trasferta

AVERSA

1

EMMA VILLAS

3

AVERSA: Frankowski 6, Arasomwan 8, Canuto 14, Lyutskanov, Rossini, Motzo 23, Frumuselu 12, Garnica 1, Ambrose, Barbon, Minelli, Mentasti, Di Meo, Agouzoul. Allenatore Tomasello.

EMMA VILLAS: Trillini 11, Nevot 3, Bonami, Melato, Coser, Alan, Alpini, Nelli 19, Rossi 5, Pellegrini, Randazzo 16, Cattaneo 11. Allenatore Graziosi.

Arbitri: Colucci, Lentini.

Parziali: 24-26, 20-25, 25-19, 18-25.

AVERSA – Finalmente una bella Emma Villas in trasferta. I biancoblù tornano al successo fuori casa (3-1 su Aversa) conquistando una vittoria preziosa in ottica play-off. La formazione normanna è una delle rivelazioni del campionato ed in casa aveva sempre conquistato almeno un punto; Siena ha fatto sua l’intera posta trascinata da Nevot (nominato mvp del match), da un Trillini spettacolare (autore anche di cinque muri), dall’ottimo lavoro delle bande e dalla battuta che, specialmente nel quarto set, è stata un’arma importante.

La cronaca. Aversa allunga prima sul 4-1 poi sul 7-4. Cattaneo accorcia (8-7) e Randazzo pareggia (10-10) all’interno del turno di battuta di Trillini che produce altri due punti, grazie a due errori di Frankowski. Nelli mette in difficoltà la ricezione avversaria (11-14), poi però è lui stesso che attacca fuori (13-14) e si fa murare per il nuovo vantaggio normanno (15-14). Ace di Randazzo e controsorpasso (15-16), poi buon lavoro a muro di entrambe le squadre. Siena torna avanti con Rossi (22-23), si vede annullare un primo set point da Motzo ma poi alla seconda opportunità si porta avanti di un set. Archiviato finalmente un set ai vantaggi, di inerzia Emma Villas prova la fuga anche nel secondo, quando Trillini lavora bene a muro e poi Canuto attacca senza trovare le mani del muro (6-9). Ace di Frumuseli cui risponde poco dopo Nelli, quindi parziale di 6-2 per i padroni di casa che si portano avanti (16-15). Nelli ribalta subito, quindi gli errori di Mentasti e Motzo proiettano Emma Villas a +3 (18-21). Un bel muro di Nevot procura cinque setpoint, il secondo con la firma di capitan Rossi è quello giusto per il 25-20 che vale il 2-0. Sullo slancio Emma Villas parte bene nel terzo, sfruttando l’attacco in pipe di Cattaneo e l’invasione di Garnica (5-8). Poi il passaggio a vuoto che rimette Aversa in carreggiata: errori di Nelli e Trillini per un parziale completamente ribaltato (10-8). Motzo a segno per il 13-10, poi ancora lui per il +5 (16-11). Il set non si riapre, finisce 25-19 per i padroni di casa. +4 campano in avvio di quarto set (10-6), ma il turno di battuta di Nelli, con due ace, cambia tutto (13-14). È l’inizio della fuga decisiva: Frankowski sbaglia, Randazzo va a segno con il servizio, Nevot fa altrettanto. In un attimo è +5 (16-21) con la strada spianata verso il successo. Il punto della vittoria lo firma Randazzo.