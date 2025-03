Emma Villas: caccia ai tre punti. Ostacolo Fano. Nevot: "Faremo di tutto per centrare la vittoria"

Emma Villas in campo alle 17,30 contro Fano per la penultima giornata di campionato. Biancoblù a caccia di tre punti, sulla carta alla portata, per poi capire insieme ai risultati di Aversa e Cuneo quali chance ci saranno nell’ultima giornata di guadagnare qualche posizione rispetto all’attuale sesta. Intanto però c’è da battere per 3-0 o per 3-1 Fano: "Hanno buoni giocatori e esprimono una buona pallavolo – ha detto Nevot alla vigilia – però noi vogliamo la vittoria, proveremo a fare il nostro meglio per portarla a casa".

Emma Villas reduce da sei vittorie consecutive vuole centrare la settima. Nevot ha parlato di come è cambiato il corso della stagione: "Abbiamo lavorato tanto per migliorare, il lavoro paga. Abbiamo più fiducia, siamo cresciuti parecchio. E soprattutto siamo cresciuti nei momenti di difficoltà, riusciamo a portare a casa il risultato anche in situazioni difficili, mentre all’inizio della stagione spesso non riuscivamo a farlo. Fare una striscia di sei vittorie non è semplice, anche sabato scorso a Palmi siamo stati bravi perché giocavamo in un campo tosto e dopo una trasferta complicata".

Per la certezza di agguantare i playoff manca un solo punto, ma a questo punto il fatto di essere fra le prime sette non sembra in discussione. Peraltro, se anche dovesse arrivare un’inopinata sconfitta casalinga con Fano, potrebbe comunque esserci la certezza di arrivare alla postseason, se Pineto non dovesse far sua l’intera posta a Cuneo. Molto più interessante capire quale posizione si occuperà al termine della regular season, perché determinerà il tipo di avversario da affrontare.

Per il fatto che Aversa e Cuneo si affrontano all’ultima giornata, appare molto difficile superarle entrambe ed arraffare il quarto posto per avere il fattore campo almeno nei quarti di finale. Servirebbe una combinazione miracolosa: due vittorie da tre punti, Aversa e Cuneo sconfitte in tre o quattro set oggi (rispettivamente da Cantù e Pineto), quindi piemontesi vincenti in tre o quattro set a Aversa nel confronto diretto; a quel punto Siena arriverebbe a pari punti con Cuneo ma la scavalcherebbe per maggior numero di vittorie, garantendosi un quarto di finale con eventuale bella in casa. Lo scenario più realistico, calendario alla mano, è un piazzamento biancoblù fra il quinto e il sesto posto.