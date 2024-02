Emma Villas cade contro Cuneo al tiebreak. Sconfitta amara, ma mantiene il secondo posto

CUNEO

3

EMMA VILLAS

2

(25-22, 22-25, 25-23, 23-25, 15-13)

CUNEO: Codarin 10, Gottardo 17, Sottil, Colangelo, Giordano, Bistrot 1, Giacomini, Botto 11, Jensen 30, Andreopoulos 1, Staforini, Coppa, Cioffi, Volpato 14. All. Battocchio

SIENA: Copelli 9, Trillini 12, Nevot 1, Bonami, Tallone 8, Coser, Krauchuk 19, Milan 7, Gonzi, Acuti, Pierotti 17, Pellegrini, Ivanov, Picuno. All. Graziosi

Arbitri: Serafin, Santoro

CUNEO – Emma Villas cade a Cuneo. La sconfitta al tiebreak permette di guadagnare un punto e conservare il secondo posto, ma resta l’amaro in bocca per aver perso in volata una battaglia di due ore e venti minuti. Prima di iniziare il quinto set le due squadre erano in parità anche per i punti realizzati: 93 per entrambe, segno che tra seconda e terza forza c’è grande equilibrio. Siena ci prova nel primo set, quando guida per 10-7, ma Cuneo pareggia a quota 14 e poi mette la testa avanti trascinata da Jensen. Andamento pressoché analogo nel secondo parziale, stavolta appannaggio dei biancoblù; Krauchuk per il 16-13, poi Copelli a segno per il 21-16. Nel terzo Cuneo si porta in vantaggio di sei lunghezze sul 17-11, poi Siena rimonta e arriva al pareggio grazie al muro di Trillini. I padroni di casa si procurano un setpoint che sfruttano grazie al servizio vincente di capitan Botto. Nel quarto parziale Siena accumula tre lunghezze sul 17-14, resiste al primo assalto di Cuneo e si procura tre setpoint consecutivi. I primi due vengono annullati, sul terzo è bravo Milan a mettere palla a terra per forzare la sfida al quinto set. Si decide tutto al tiebreak, affrontato con Milan al posto di Krauchuk. Cuneo subito avanti 2-0, non si guarderà più indietro; i piemontesi allungano sul 6-3 con il muro di Volpato su Tallone, quindi sul 7-3 con il punto di Gottardo. Sotto di quattro lunghezze Emma Villas prova la stessa rimonta compiuta a Ravenna due settimane fa, ma stavolta si ferma sull’8-7. Da lì è una lunga serie di cambi palla, con una sola occasione di piazzare il break, ma Milan spedisce fuori. Jensen, ‘porto sicuro’ per il palleggiatore Sottile, firma il suo quarto punto personale del set e la palla che vale il 3-2.

Stefano Salvadori