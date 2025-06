Emma Villas cambia pelle. Accordo con Santa Croce

Tanto tuonò che piovve. Dopo settimane di voci la collaborazione tra Emma Villas e Lupi Santa Croce è realtà. Ne hanno dato notizia ufficiale i due club con una lunga nota congiunta. In estrema sintesi, come già raccontato nell’ultimo mese e mezzo, l’accordo prevede un’unica formazione di A2 che giocherà al PalaEstra. Unitamente a verrà allestita una ‘cantera’ per i giovani più promettenti delle due società in B con Santa Croce (sede delle gare) che potrebbe a questo punto auto retrocedersi per il secondo anno di fila visto che è appena stata promossa in A3. I settori giovanili dei due club resteranno invece distinti.

La prima squadra, di cui ancora non è noto il nome, potrebbe in alcune casi giocare in provincia di Pisa (vedi Coppa Italia) dove sicuramente effettuerà gli allenamenti spostandosi di fatto fisicamente al PalaParenti per tutta la settimana.

"Si apre una pagina nuova per l’Emma Villas e per i Lupi Santa Croce, le cui proprietà hanno deciso di dare vita a una joint venture che si pone obiettivi sfidanti e avrà un carattere sia tecnico sia economico, con l’obiettivo di realizzare una crescita sportiva, sociale e strutturale" si legge nella nota. "Dopo dieci stagioni a Siena abbiamo ritenuto interessante la proposta di Santa Croce – dice il presidente della Emma Villas Giammarco Bisogno –, una joint venture in grado di creare una realtà capace di rappresentare la pallavolo in un àmbito regionale. Abbiamo ritenuto questa idea interessante per vari motivi: in primo luogo per una questione di sostenibilità economica. L’Emma Villas Volley ha potuto contare per dieci anni sulla sponsorship di Emma Villas spa. La proprietà della squadra, la famiglia Bisogno, ha gestito, in collaborazione con altri sponsor, un progetto di portata nazionale con impegni economici e operativi notevoli. Potrà quindi avere un peso molto rilevante la possibilità di condividere la gestione con una importante realtà storica e radicata come quella dei Lupi Santa Croce. Unire le risorse potrà quindi consentire di sviluppare una squadra di alto livello per la A2. Questo accordo rappresenta lo sviluppo nel progetto iniziale nato da Chiusi, stabilizzato a Siena e che ora ambisce a rappresentare la pallavolo toscana in A".

"Resterò presidente – prosegue Bisogno –, si tratta di un’operazione di carattere strategico e di prospettiva, nella quale cercheremo un equilibrio senza disperdere quanto fatto. Un progetto di tipo regionale può coinvolgere tifosi, sponsor e molti giovani. Giocheremo sia a Siena sia a Santa Croce".

"Siamo felici di poter annunciare questa collaborazione fra due società ‘faro’ della pallavolo in Toscana. Si tratterà non solo di una partnership sportiva, bensì di un progetto volto alla condivisione commerciale e strategica di due realtà ben radicate sul territorio". Così il presidente dei Lupi Alberto Lami.

Guido De Leo