Emma Villas, c’è l’accordo con Mastrangelo. Il reparto palleggiatori ora è al completo

Si va completando il roster della Emma Villas Codyeco Lupi Siena che chiude il reparto palleggiatori con Roberto Mastrangelo (foto) che da ieri è un nuovo giocatore della squadra. Due mesi fa, o poco più, ha festeggiato la promozione in Superlega con la maglia di Cuneo (dove ora c’è lo schiacciatore Cattaneo che ha fatto il percorso inverso), aggiungendo al palmares la Supercoppa A2 Credem Banca. Un’annata memorabile per il regista campano classe 1998 che ha iniziato il suo percorso ad Aversa, nella Normanna Academy, per poi spostarsi nel Team Volley Napoli (dal 2019 al 2022). Dal 2022/23 ha sempre militato tra A2 ed A3 con Cave Del Sole Lagonegro ed appunto il team piemontese. La firma di Mastrangelo chiude il reparto palleggiatori visto che giovedì era stato ufficializzato Simone Porro, 18 anni ancora da compiere, che nella scorsa stagione ha militato a Reggio Emilia, dove ha disputato la sua prima annata in serie A2 e che adesso è impegnato con la Nazionale italiana Under 19 nella fase di preparazione dei Mondiali di categoria. Mastrangelo è l’ottavo giocatore ufficializzato del roster dell’Emma Villas Codyeco Lupi Siena di coach Francesco Petrella. Andrà a completare la diagonale con Gabriele Nelli, in banda ci saranno Luigi Randazzo e Felipe Benavidez, al centro Victorio Ceban e Marco Bragatto, libero sarà Alessandro Piccinelli. Resta dunque da completare la panchina dove al momento c’è il solo Porro. Ai saluti invece due veterani biancoblù come il libero Bonani e il centrale Rossi. Intanto arriva una notizia a sorpresa dalla A2: dopo mesi di difficoltà che sembrano poter portare a un ricollocamento in categorie inferiori a Catania nasce una nuova società grazie alla collaborazione della Omifer Palmi. A guidarla dalla panchina l’ex coach della Emma Villas Montagnani mentre in campo ci saranno altri due ex biancoblù come il centrale Gitto e il palleggiatore Pinelli. Luigi Pulvirenti, presidente uscente della Saturnia e socio di Sviluppo Sud Catania, ha sottolineato il valore di una scelta coraggiosa nata da un momento di difficoltà.

Guido De Leo