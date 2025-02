Emma Villas, cinquina contro Contù. Vittoria pesante nella corsa ai playoff

SIENA

3

CANTÙ

0

SIENA: Trillini 4, Nevot 4, Bonami, Melato, Coser, Alan, Alpini, Nelli 15, Rossi 6, Pellegrini, Randazzo 14, Ceban, Cattaneo 11. All. Graziosi

CANTÙ: Cottarelli, Caletti, Butti, Tiozzo 12, Cormio 7, Martinelli, Bragatto 6, Quagliozzi, Galliani, Candeli 7, Marzorati, Novello 10, Bacco 2. All. Mattiroli

Arbitri: Vecchione, Selmi

Parziali: 25-19, 25-21, 26-24

SIENA – Emma Villas si sbarazza di Cantù (3-0) e ottiene la quinta vittoria consecutiva. Un risultato mai in discussione, anche se nel terzo set gli ospiti hanno tenuto botta fino ai vantaggi. La marcia verso i playoff prosegue per una squadra che dimostra più della settima posizione. Nelli top scorer di serata con 15 punti, molto bene anche Randazzo (14); Cantù non aveva a disposizione Galliani e Novello, match winner dell’andata, non era al meglio. Contro l’Emma Villas attuale servono avversari al top della forma; lo si capisce si dall’inizio, quando un errore di Tiozzo consegna il primo break ai biancoblù (6-4) che allungano con il muro su Novello (11-7). Un errore di Nelli permette a Cantù di dimezzare il divario (14-12), la pipe sbagliata di Tiozzo e una fucilata a salve di Bacco valgono il +5 (18-13). Gli ospiti rientrano (20-17), Randazzo lavora bene a muro e Nelli confeziona l’ace del 24-18, anticamera del 25-19 con cui si archivia il primo set. Nella seconda frazione ace di Nelli per il 5-3, errore di Bacco per il 7-4, breve rientro nei ranghi canturino, altro scatto senese (14-9). Ace di Cormio per il 16-13, muro di Tiozzo su Nelli per il 17-15, poi Randazzo ripristina il break (19-15), Cattaneo con un ace sigla il comodo +7 (22-15). Cantù mangia tre punti, Siena non si scompone e chiude sul 25-21 con capitan Rossi. Terzo set è più complicato, anche se inizia bene per Emma Villas che sale sul 10-7. Gli avversari tornano in parità con Tiozzo (11-11), passando avanti dopo l’attacco fuori di Cattaneo (12-13). Il saliscendi prosegue, con Siena che prima sale 14-13, poi vede Cantù avanti (15-18) quando Bragato mura Trillini. Buon turno di servizio di Cattaneo, con Randazzo che mette giù i due palloni del pareggio e controsorpasso (19-18). Si va avanti di cambi palla fino al 24-23: sul primo matchpoint Nelli si fa murare, sul secondo invece mura Novello per il 3-0.