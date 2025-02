Emma Villas, coach Graziosi suona la carica: "Giocare come fosse un ottavo di finale playoff"

Emma Villas si prepara a giocare al PalaEstra, domenica alle 16,30 contro la capolista Tinet Prata di Pordenone, grande sorpresa della regular season. Nell’ambiente biancoblù c’è entusiasmo e consapevolezza di potersela giocare alla pari in un match fondamentale in chiave playoff.

"Veniamo da due vittorie pesanti – ha detto il tecnico Gianluca Graziosi a margine dell’evento organizzato dal Gruppo Scotti Toyota, storico partner del club – e ora giocheremo contro una squadra che ora è molto libera a livello mentale visto che è ben al di sopra dei suoi obiettivi iniziali. Logicamente la gara sarà complicata e dobbiamo viverla come se fosse un ottavo di finale playoff. Dobbiamo fare risultato per essere padroni del nostro destino nelle ultime cinque giornate di regular season. Se saremo capaci di giocare come sappiamo, possiamo entrare nei playoff senza guardare i risultati degli altri".

Cuneo e Porto Viro hanno fruttato cinque punti pesanti che hanno riscattato un periodo negativo. "Se dopo la partita contro Macerata mi avessero detto che avremmo fatto 5 punti nelle successive trasferte, ci avrei messo la firma. Domenica scorsa, dopo un avvio complicato, siamo riusciti a trovare la strada giusta per portare a casa il risultato, cosa che anche solo un mese fa non saremmo stati in grado di fare. Partite così tirate e set punto a punto spesso li abbiamo persi – la conclusione –. Voglio quindi pensare che abbiamo fatto un piccolo step in avanti dal punto di vista mentale. Vedo di ragazzi che lavorano duro, sono fiducioso".

Con Graziosi c’era anche Vittorio Angelaccio, direttore marketing e commerciale. "Siamo onorati di poter avere il Gruppo Scotti come partner. Nella partita contro Prata di Pordenone sarà match sponsor. Scotti ha deciso di assegnare un premio speciale alla fine del campionato all’mvp della partita: un weekend per 2 persone in un Resort and Spa".

Soddisfatto anche Paolo Vallini, responsabile commerciale delle sedi di Siena e Grosseto del Gruppo Scotti Toyota. "Siamo molto felici della collaborazione con la Emma Villas. Domenica saremo match sponsor della partita: esporremo anche una delle nostre vetture".

Guido De Leo