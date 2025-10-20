Emma Villas Codyeco, inizio da dimenticare. Due set combattuti, poi la resa a Pineto

ABBA PINETO3EMMA VILLAS COD.0

ABBA PINETO: Zamagni 5, Trillini 6, Catone 2, Morazzini, Schianchi, Larizza, Rascato, Krauchuk 16, Di Silvestre 11, Castagneri 1, Suraci, Allik 9, Calconico. Allenatore Di Tommaso.EMMA VILLAS CODYECO: Piccinelli, Rocca, Hoff 3, Matteini, Bragatto, Nelli 15, Compagnoni 3, Randazzo 11, Maletaj, Ceban 2, Baldini, Benavidez 6. Allenatore Petrella.

Parziali: 25-23; 25-21; 25-17.

PINETO - Inizio di campionato in salita per l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena sconfitta nettamente ieri a Pala Volley Santa Maria di Pineto contro i padroni di casa dei tanti ex che sono stati più continui e precisi.

Nel primo set la formazione toscana era partita bene col solito Nelli, parziale 13-16. Ma Pineto sfrutta qualche disattenzione degli ospiti. 16-16. Poi ci pensa Benavidez a dare un nuovo più 3, 17-20. Muro dell’ex Trillini che blocca l’attacco di Nelli, 19-21. Gran salvataggio di Hoff, palleggiatore danese all’esordio, dall’altra parte del campo e Lupi Siena che portano a casa un punto fondamentale, 19-22. Randazzo mette a terra un punto. Azione concitata dove pineto alla fine trova punto sul muro sporcato di Lupi Siena. Pareggio di Pineto su una distrazione di Siena che tocca la rete. Krauchuk, altro ex, in battuta fa ace.

I ragazzi di Petrella non riescono a reagire, 25-23 e 1-0 abruzzese. Nel secondo set parte bene Randazzo seguito poi da un errore di Nelli in battuta, 2-2. Poi arriva la schiacciata potente di Hoff che porta avanti i Lupi Siena 9-10. Il set resta equilibrato come dimostra 15-16 degli ospiti. Pineto riporta però tutto in parità con Krauchuk.

I padroni di casa sfruttano il momento positivo, 21-18. Entrano Rocca per Ceban, Bini per Benavidez e Mastrangelo per Hoff ma Pineto fa 23-19 e ipoteca il 2-0. Il terzo set è meno equilibrato e visto che ben presto gli abruzzesi scappano, 17-12. Nelli e Randazzo ci prova a rientrare ma non c’è storia, finisce 3-0.