‘Emma Villas Codyeco Lupi Siena’. Bisogno: "E’ una scelta coraggiosa"

Si chiamerà Emma Villas Codyeco Lupi Siena la squadra nata dalla joint venture tra Emma Villas Siena e i Lupi di Santa Croce. La compagine che unisce le forze dei due club giocherà alcuni match a Siena (dovrebbero essere nove) e altri match, che saranno realisticamente quattro, a Santa Croce sull’Arno. "Si tratta di un’iniziativa a lungo raggio, unendo le forze svilupperemo un progetto più ampio – aveva detto il presidente Giammarco Bisogno nel corso della conferenza di venerdì. – Questa sinergia garantirà stabilità. Credo che possa essere ritenuta una scelta innovativa e coraggiosa, e io ritengo che si debba avere coraggio, ed era comunque una necessità essenziale. Porteremo avanti un progetto di area toscana, stiamo ovviamente già lavorando per allestire una squadra importante e forte. La joint venture si realizzerà per la prima squadra e per la seconda squadra che militerà in serie B, mentre i settori giovanili resteranno autonomi. Il nostro non è un saluto a Siena, qui infatti giocheremo molte delle nostre partite di questa stagione sportiva. A Siena ci siamo sempre trovati benissimo, sentendo sempre la vicinanza di aziende, imprenditori e del nostro pubblico".

E’ stato dunque ufficializzato un progetto e proprio nel tardo pomeriggio di ieri ufficiale anche l’arrivo di coach Petrella che prende il posto di Graziosi e che arriva alla Emma Villas Codyeco Lupi Siena dopo le esperienze come capo allenatore a Modena ed in Polonia e quella di vice a Trento. Passando al roster restano sicuramente Nelli e Randazzo, così come probabilmente Bonami e Ceban. "Faremo una squadra competitiva e il nostro obiettivo sarà quello di partecipare ai playoff il roster è già ultimato al 99%". Così il vicepresidente Fabio Mechini. g.d.l.