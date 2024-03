Emma Villas, colpo grosso in casa di Grottazzolina. I senesi si impongono sulla capolista al tiebreak

Y. B. GROTTAZZOLINA

2

EMMA VILLAS SIENA

3

(20-25, 25-20, 28-30, 27-25, 12-15)

GROTTAZZOLINA: Cubito, Vecchi 3, Lusetti, Canella, Mattei 8, Breuning 11, Bellomo, Ferraguti, Mitkov, Romiti, Fedrizzi 18, Marchiani, Romiti, Foresi, Marchisio, Cattaneo 17. All. Ortenzi

SIENA: Copelli 7, Trillini 8, Nevot, Bonami, Tallone 11, Coser, Krauchuk 20, Milan, Gonzi, Acuti, Pierotti 24, Pellegrini, Ivanov, Picuno. All. Graziosi

Arbitri: Grassia, Armandola

GROTTAZZOLINA – Colpaccio Emma Villas che espugna il palasport di Grottazzolina (mai violato finora in campionato) e conquista due punti fondamentali nella corsa al secondo posto. Il primo è ancora troppo lontano, ma quella che fra un mese e mezzo potrebbe essere la finale playoff è stata appannaggio di una squadra mai doma, neanche nel terzo set quando ha dovuto annullare cinque palle set. Due ore e mezza di lotta, cinque set, equilibrio totale, fatta eccezione per il tiebreak dominato da Emma Villas con Pierotti. Siena più pimpante in avvio, quando l’ex Fedrizzi spara fuori un attacco il vantaggio biancoblù è di quattro lunghezze (15-11); la capolista non molla, trascinata da Cattaneo torna a -1 (16-17) ma manca l’opportunità di pareggiare. Emma Villas piazza un nuovo break (20-17), quindi al termine di un lungo scambio Krauchuk scrive +4 sul tabellone (23-19). Il muro di Tallone procura cinque setpoint, sul secondo è proprio l’ex Vibo Valentia che mette a terra la palla del 25-20. Nel secondo set Cattaneo firma il 5-1, poi l’ace di Breuning Nielsen vale il +5 (8-3). La squadra di Ortenzi mantiene il controllo fino al 25-20. Terzo set: Emma Villas a +3, ma Grotta pareggia. Nuovo break con Krauchuk: 20-22. Muro di Mattei: 22-22. Fedrizzi risolve un lungo scambio: 24-23. Un’invasione vanifica un super muro di Mattei su Krauchuk, poi Emma Villas cancella altri quattro setpoint. Alla prima opportunità chiude Krauchuk per il 30-28. Grottazzolina vola nel quarto. Marchigiani avanti di sei lunghezze (14-8). Break senese per il -3, poi Krauchuk a segno per il 16-14. Ai vantaggi prevale Grottazzolina. Nel quinto set è Pierotti show: prima firma quattro punti consecutivi, poi sfrutta una cattiva ricezione dei locali per chiudere la gara.