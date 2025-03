Emma Villas con fiducia sulla strada di Reggio. L’obiettivo è vincere per sperare nel quinto posto

Emma Villas a Reggio Emilia per giocarsi le ultime possibilità di arrivare quinta e affrontare un accoppiamento migliore nei quarti di finale dei playoff. Serve una vittoria da tre punti ai ragazzi di coach Graziosi, abbinata ad un ko in tre o quattro set di Cuneo ad Aversa, per scalare di un gradino la graduatoria e affrontare a quel punto proprio la formazione campana. Viceversa sarà sesto posto, con l’incrocio con la testa di serie numero tre che uscirà dal trio Ravenna-Brescia-Prata di Pordenone. Sulla carta le probabilità maggiori, in caso di sesto posto, riguardano proprio i romagnoli, con i quali in stagione regolare c’è uno netto 0-2, ma che negli ultimi due mesi di campionato è forse la meno in forma delle squadre top. Ultimo turno tutto in contemporanea: dopo uno spezzettamento quasi "calcistico", con partite sparse a vari orari del sabato e della domenica, la giornata numero ventisei inizierà per tutti domenica alle 18, anche se due partite (Catania - Porto Viro e Pineto - Palmi) sono assolutamente ininfluenti ai fini della composizione della griglia playoff e della lotta salvezza. Giovedì intanto una delegazione di giocatori della prima squadra (Nevot, Alan, Masumoto) ha incontrato i giovani studenti dell’Università per Stranieri di Siena. L’iniziativa si è tenuta in un’aula piena, alla presenza di giovani provenienti da circa trenta differenti stati. A fare gli onori di casa i professori Raymond Siebetcheu e Mauro Pellizzi. Per Emma Villas erano presenti il vicepresidente del team senese Fabio Mechini e il direttore marketing e commerciale della società biancoblu Vittorio Angelaccio. "Quello tra Emma Villas e l’Università per stranieri di Siena è un bellissimo connubio – ha detto il professor Raymond Siebetcheu –. Entrambe le realtà hanno una dimensione internazionale, ci sono vari punti in comune. È una collaborazione importante, va avanti il dialogo tra sport e studi accademici".