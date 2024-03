Emma Villas, corsa al secondo posto. La carica di Tallone: "Fuori il carattere"

"Sono partite importanti da approcciare bene". Parola di Alessio Tallone (nella foto), uno dei migliori biancoblù per rendimento espresso nel corso di tutta la stagione. Aversa si presenta al Palaestra in cerca di punti salvezza, Emma Villas invece ha bisogno di vincere per proseguire la lotta per il secondo posto: "Secondo me se arriveremo secondi o terzi cambia poco – ha sottolineato Tallone – la cosa importante sarà affrontare le partite dei playoff con il nostro carattere, con la consapevolezza dei nostri mezzi". La vittoria a Grottazzolina ha dato ulteriore spinta a tutto l’ambiente: "Ci ha dato il sorriso e ci ha fatto capire che il percorso è giusto – ha aggiunto Tallone –. La squadra sta lavorando per giocare meglio ogni partita, siamo sulla strada buona. Rispetto alla partita precedente di Cuneo abbiamo fatto un leggero step in avanti, serviva una partita sostanziosa e l’abbiamo giocata. E poi finalmente abbiamo approcciato bene il tiebreak, cosa che non ci era riuscita nelle partite precedenti (neanche in quella poi vinta a Ravenna). È stato un bel segnale per noi e per tutto il campionato riuscire a batterli nel loro palazzetto. Non abbiamo mai mollato, pur alternando momenti buoni e altri meno buoni. Abbiamo giocato una pallavolo lineare, rimanendo agganciati anche nei momenti difficili. Vincere in casa della prima è roba di grande livello".