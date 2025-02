Emma Villas dall’inferno al paradiso. Ribalta Porto Viro e ora vede i play-off

PORTO VIRO 2 EMMA VILLAS 3

PORTO VIRO: Ballan, Arguelles, Maghenzani, Magliano 7, Ferreira, Ghirardi 1, Lamprecht, Sperandio 7, Innocenzi, Bellia, Andreopoulos 19, Sivula 22, Morgese, Eccher 7, Chiloiro 1, Santambrogio 4. Allenatore Morato.

EMMA VILLAS: Trillini 6, Nevot 4, Bonami, Melato, Coser, Alan 1, Alpini, Nelli 16, Rossi 4, Pellegrini, Randazzo 23, Ceban 1, Cattaneo 15. Allenatore Graziosi.

Arbitri: Scotti, Bassan.

Parziali: 25-19, 25-14, 25-27, 20-25, 12-15.

PORTO VIRO – Ad un passo dal baratro Emma Villas trova la forza di rimontare due set a Porto Viro e guadagna due punti fondamentali per la corsa play-off. I biancoblù passano al tiebreak dopo aver annullato due matchpoint nel terzo set. Gli alti e bassi della squadra di Graziosi sono sconcertanti: prima vanno sotto nettamente contro una squadra reduce da sei sconfitte consecutive, poi ribaltano il punteggio comandando con autorevolezza quarto e quinto set. Tant’è, è la seconda vittoria in fila lontano dal Palaestra riporta Emma Villas molto vicina alla zona playoff, anche se non ancora agganciata. Il neo arrivato Sivula trascina i suoi nel primo set, dove Emma Villas non offre il volto migliore di sé, finendo per rimanere a quota 19. Quello peggiore lo offre nel secondo set, quando in pratica non entra in campo consegnando un agile +11 alla formazione di casa. Arrivano chiari segnali di ripresa nel terzo, quando va avanti per 8-4. Porto Viro prova a rientrare a contatto, Siena mantiene due lunghezze di margine fino a quando i padroni di casa riescono veramente ad operare il sorpasso (18-17). Siena riallunga, Porto Viro va avanti di nuovo e ha due matchpoint a disposizione, entrambi annullati da Cattaneo. Alla prima palla set è ancora l’ex Grottazzolina che va a segno. Porto Viro sopra di tre nel quarto (8-5), Emma Villas non molla e opera il contro break (12-14). I padroni di casa perdono Santambrogio per infortunio muscolare e soprattutto mancano una palla facile per arrivare al 20-20. Siena non si fa sfuggire l’occasione e chiude i conti. Nel tiebreak è dominio biancoblù: subito vantaggio di tre lunghezze (5-2), Andreopoulos accorcia (9-8 Siena), nuovo allungo Emma Villas (9-12), Ghirardi piazza il muro del 12-13, Cattaneo chiude alla prima opportunità.