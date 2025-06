Emma Villas e Santa Croce: collaborazione in dirittura d'arrivo per la prossima stagione

Si è conclusa ieri un’altra settimana di silenzio in casa Emma Villas, ancora a secco di annunci ufficiali dalla fine della stagione agonistica. Questo ritardo nelle comunicazioni lascia intendere che prima di pensare alla parte tecnica (comunque in parte già definita dal ds e vice presidente Mechini) la società biancoblù voglia concludere mettendo nero su bianco l’accordo di collaborazione che ormai da diverse settimane è in ballo con Santa Croce e che anche da fonti pisane danno in dirittura d’arrivo. La Codyeco Santa Croce sull’Arno, società dalla grande storia e tradizione, è appena stata promossa in A3.

L’ipotesi più gettonata, seppur oggettivamente complessa, vedrebbe la stessa Santa Croce rinunciare alla A3 e tornare in B per far giocare i giovani dei due club. Le due società unirebbero gli sforzi anche per poi far giocare (a Siena) la Emma Villas in A2 col PalaEstra che resterebbe campo delle gare casalinghe mentre l’attività societaria, organizzativa e lavorativa sarebbe spostata a Santa Croce nei cui impianti i due team di alternerebbero per gli allenamenti. Il prossimo torneo si preannuncia molto difficile tra l’altro con un grande favorita, Taranto (dell’ex coach biancoblu Graziosi) e molte formazioni ambiziose. Il secondo torneo nazionale ai nastri di partenza vedrà le lombarde Brescia e Cantù, la friulana Prata di Pordenone, la romagnola Ravenna, la veneta Porto Viro, le marchigiane Fano e Macerata, l’abruzzese Pineto, le campane Aversa e Sorrento (neo promossa), la lucana Lagonegro (altra neo promossa) e la pugliese Taranto oltre ovviamente alla Emma Villas. Resta solo da chiarire la posizione di Aci Castello (Catania) che ha rinunciato alla A2 e ripartirà dalla B. Al suo posto potrebbe tornare Palmi, che era retrocessa al termine della regular season.