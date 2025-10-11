Emma Villas ed Estra insieme con ambizione. Patron Bisogno: "Soddisfazione e responsabilità"
Il marchio Estra campeggerà ancora nelle maglie dell’Emma Villas Codyeco Lupi Siena. Una partnership rinnovata, potenziata. "Un percorso di crescita, partecipazione e valori condivisi". "Salutiamo con piacere questo rinnovato accordo – dice il presidente di Estra, Francesco Macrì – con un’importante squadra che rappresenta appieno il territorio. Siena e la sua provincia sono un punto di riferimento fondativo di Estra che crede molto nello sport, come dimostrano i tanti investimenti. Una responsabilità e un modo per esprimere i valori in cui crediamo, la correttezza, il fair play, la sostenibilità, il gioco di squadra, soprattutto, che cerchiamo di trasferire ai nostri clienti/cittadini". "Emma Villas Estra è la squadra più importante, anzi ora come ora l’unica, che rappresenta il volley in Toscana – aggiunge il vice presidente di Estra, Alessandro Fabbrini –. Il club, negli anni, ha profuso tanto impegno, non dimentichiamo che è stato anche in SuperLega, e siamo lieti di accompagnarlo, condividendone i valori. Con la joint venture con Lupi Santa Croce, ha creato un connubio di altissimo livello: speriamo, anche con il nostro supporto, possa arrivare lontano". Parola quindi al presidente di Emma Villas Codyeco Lupi Siena, Giammarco Bisogno. "Questa rinnovata partnership è motivo di soddisfazione, ma anche di responsabilità: se noi siamo la squadra che milita nella categoria più alta in Toscana, Estra è un’azienda leader del territorio. E’ importante averla a fianco in questo momento di novità: abbiamo dato forma a un progetto, di grandi coraggio e visione, che vorremmo non solo di carattere territoriale, ma regionale e perché no, di più. L’idea è allargare l’azione sportiva, ma anche, sociale e pubblica: Emma Villas nasce con uno spirito imprenditoriale e abbiamo intrapreso un percorso con Santa Croce anche per dare ai nostri imprenditori maggiore visibilità e sostegno". "Se una società rimane in mano a una singola persona rischia, alla lunga, di avere delle problematiche – aggiunge Bisogno –. Solo con i sogni si fa poca strada, serviva un progetto che fosse economicamente sostenibile, perdere la mia creatura mi sarebbe dispiaciuto. I fatti dovranno dare le risposte ai tifosi più scettici: non vogliamo mancare di rispetto a nessuno, chiedo di ammainare il campanilismo. Questo è un progetto realistico e ambizioso, puntiamo, in futuro, alla SuperLega, purché sostenibile. Vogliamo essere una calamita della pallavolo toscana". "Estra non è solo un logo che va sulla maglia – chiude il direttore marketing e commerciale, Vittorio Angelaccio –, ci accompagnerà anche dal punto di vista commerciale".
Angela Gorellini
