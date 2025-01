Emma Villas: fa male la caduta con Macerata. Adesso serve una reazione o addio play-off

Con il capitombolo contro Macerata, Emma Villas ha annullato completamente gli effetti benefici della triplice vittoria di fine anno. Era una partita dal pronostico favorevole, si è trasformata in una debacle totale, la decima sconfitta di una stagione in cui l’andamento della squadra è ampiamente sotto le aspettative. Adesso sono diciassette punti di distacco dalla prima della classe (Ravenna), quattordici dal duo delle seconde (Brescia e Prata di Pordenone), sette dall’accoppiata Aversa-Cuneo, sei da Catania, quattro da Pineto che occupa l’ultima posizione utile e che nell’ultimo turno ha fatto il proprio dovere espugnando Fano.

A parte le prime tre, chiaramente irraggiungibili, le altre quattro possono ancora essere nel mirino, a patto di crescere di livello e non dilapidare l’occasione di giocare in casa contro una squadra pericolante come era, com’è tuttora, Macerata. Delle otto partite che mancano al termine, cinque saranno contro squadre che in classifica sono posizionate dietro, anche se il fresco precedente di due giorni fa dimostra che certe considerazioni sono vacue. Il momento chiave del calendario è nelle prossime quattro partite, dove invece ci saranno da sfidare Cuneo, Porto Viro, Prata di Pordenone e Catania. È in queste sfide che Rossi e compagni dovranno trovare dei punti pesanti in modo tale che poi, quando arriverà il ciclo finale sulla carta più facile (Cantù, Palmi, Fano, Reggio Emilia) ci possa essere ancora la possibilità di agganciare i playoff. Vincere a Cuneo domenica sarebbe di fondamentale importanza perché permetterebbe di avvicinare non soltanto il sestetto piemontese ma anche almeno una fra Catania e Pineto (c’è lo scontro diretto). Perdere senza raccogliere punti invece sarebbe oltre modo punitivo, perché ci sarebbe il rischio di vedere allontanarsi sempre di più la zona playoff. Il tempo dei regali è finito, serve un cambio di passo.