Emma Villas guadagna punti, grinta e fiducia. Il terzo successo di fila riapre la corsa ai playoff

Emma Villas ci ha preso gusto. La terza vittoria consecutiva rilancia in piena zona playoff Nevot e compagni, saliti al settimo posto per la contemporanea sconfitta di Pineto, superata in casa da Cantù e rimasta ferma così a quota 31, mentre Siena tocca quota 32. Un successo molto pesante quello di domenica, per la classifica ma anche per l’autostima del gruppo, perché finora in campionato al cospetto di una delle tre prime della classe (Prata di Pordenone, Brescia e Ravenna) erano arrivati solo passi falsi. Invece stavolta ha festeggiato Emma Villas, brava ad alzare il livello di gioco dal quarto set in avanti, mentre Prata di Pordenone pian piano calava di intensità ed efficacia.

Il confronto con le rivali di classifica più immediate sorride. Oltre ai due punti conquistati su Pineto, che sono valsi il sorpasso, Emma Villas ne ha guadagnato uno anche su Catania, sconfitta al tiebreak a Reggio Emilia dopo aver sprecato tre matchpoint nell’infinito quinto set (20-18 per i padroni di casa). Un punto conquistato anche su Aversa, anch’essa avanti 2-0 a Macerata ma poi rimontata e sconfitta al tiebreak; un punto perso invece su Cuneo, che sul proprio parquet non si è lasciata sfuggire l’occasione di aggiudicarsi l’intera posta in palio contro Palmi.

Adesso arriva la trasferta di Catania (sabato alle 19), ultimo scoglio vero perché poi le ultime quattro giornate offriranno il segmento di calendario migliore; prima la sfida casalinga con Cantù, che ha la salvezza in mano, poi la trasferta a Palmi, che per quella giornata potrebbe anche essere già matematicamente retrocessa, quindi la sfida casalinga con Fano, altra compagine potenzialmente tranquilla in nona posizione. Per chiudere la trasferta a Reggio Emilia, che potrebbe essere già tagliata fuori dalla lotta salvezza all’ultima giornata.

Quindi, per effetto della classifica attuale (Brescia 47, Prata di Pordenone 46, Ravenna 44, Aversa 39, Cuneo 36, Catania 35, Siena 32) Emma Villas può sperare di guadagnare almeno un altro paio di posizioni. Forse il quarto posto di Aversa è troppo distante, ma arrivare almeno al quinto posto, anche se non darebbe il vantaggio del fattore campo, permetterebbe di evitare una delle prime della classe.