"Emma Villas in trasferta. Voglio la squadra al 110%"

Antivigilia della trasferta a Castellana Grotte, dove la Emma Villas cerca il riscatto dopo il ko patito domenica scorsa contro Ravenna. Il vicepresidente della società di volley, Fabio Mechini, ha presentato così la sfida: "Dobbiamo partire assolutamente senza sottovalutare l’avversario – ha ammonito –. La classifica dice che è una gara fra terza e terzultima, ma loro stanno crescendo, hanno fatto bene nelle ultime partite, vincendo a Cuneo. Sappiamo che il loro allenatore è uno che lavora meticolosamente con il gruppo a disposizione, sarebbe un grave errore andare a Castellana Grotte non al cento per cento della condizione psicofisica. Dobbiamo dare il centodieci per cento. Questo è il primo passo, poi indubbiamente dobbiamo puntare a trovare nei momenti di difficoltà quella pazienza che nell’ultima partita in casa contro Ravenna non abbiamo avuto".

Il dirigente biancoblù ha commentato anche la recentissima decisione della Commissione di vigilanza che ha riaperto le porte del Palaestra, ancorché con limitazione ad un massimo di 2670 spettatori: "Finalmente questo periodo di purgatorio è terminato, mi auguro che adesso possa iniziare il nostro percorso in sicurezza e in tranquillità al Palaestra, sicuramente non avremo quelle difficoltà che abbiamo avuto nell’ultimo mese e mezzo. Anzi, anche da prima, perché sin da luglio abbiamo vissuto una situazione di incertezza, di tanti dubbi. Finalmente torniamo a casa, alla nostra abituale programmazione".

Intanto arrivano ottime notizie dal settore giovanile, dove la formazione Under 19, allenata da Marco Monaci, ha conquistato la quinta vittoria in altrettante partite di campionato. Nelle ultime due uscite, molto ravvicinate, i giovani biancoblu hanno vinto in casa, alla palestra Peruzzi, per 3-0 contro Volley Arezzo e la sera successiva si sono ripetuti andando a conquistare il successo per tre set a zero a Foiano. "Siamo primi in classifica a punteggio pieno, non possiamo che essere soddisfatti – ha detto il responsabile del settore giovanile Luigi Banella –. La squadra ha iniziato molto bene l’annata, contro il Volley Arezzo l’avvio del match non è stato semplice e il primo set è stato lottato, poi i nostri ragazzi si sono sciolti e hanno offerto una buona pallavolo. A Foiano, poi, hanno centrato un successo piuttosto netto evidenziando una certa differenza a livello fisico e tecnico rispetto alla compagine avversaria".