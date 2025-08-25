Emma Villas, la fiducia di Gabriele Nelli: "Sensazioni positive dagli allenamenti"

E’ uno dei confermati rispetto alla scorsa stagione oltre che uno dei migliori opposti del campionati. Gabriele Nelli (nella foto) dopo i primi allenamenti stagionali con l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno parla del momento dei suoi e dell’allenatore Francesco Petrella con cui Nelli aveva già lavorato in passato, a Trento: "So bene quali sono le sue qualità – dice l’opposto del team toscano del suo allenatore. – Lavora tanto e sono fiducioso su quello che potrà fare alla guida del gruppo. Credo che potremo disputare un buon campionato". Gli allenamenti vanno avanti, l’uno dopo l’altro. Nelli si prepara in vista del prossimo campionato, per lui sarà la seconda stagione in carriera in serie A2. "Sto avendo ottime sensazioni dai primi allenamenti stagionali – dichiara. – Non vedevo l’ora di riprendere gli allenamenti sul campo, d’altronde questo è ciò che mi piace di più fare. Ci attendono otto settimane di lavoro prima dell’inizio del campionato, questa è una fase fondamentale per conoscerci, per trovare i movimenti giusti, la migliore comunicazione, per raggiungere una buona sintonia. Mi sembra che il roster abbia buona qualità, credo che potremo esprimere una bella pallavolo. Siamo ambiziosi e vogliamo fare bene".

Nel frattempo la società ha comunicato che Terrecablate resta al fianco all’Emma Villas Codyeco Lupi Siena: sarà infatti jersey partner del club. Terrecablate è stata una delle prime realtà a credere nel progetto sportivo del Presidente Giammarco Bisogno nel momento in cui Emma Villas si spostò da Chiusi per disputare le proprie partite interne di campionato al PalaEstra, a Siena. "Confermiamo la sponsorizzazione con la convinzione che questa partnership sia importante per sostenere la squadra che gioca in A2 – dice l’amministratore unico di Terrecablate, Marco Turillazzi - ma anche funzionale alla promozione del nostro marchio. La nostra società opera nel campo delle comunicazioni e sta allargando il suo raggio d’azione a tutta la Toscana, quindi è per noi importante abbinare il nome di Terrecablate al club soprattutto quest’anno: la joint venture realizzata tra Emma Villas Siena e Lupi Santa Croce ci permetterà di entrare nel mercato della telefonia di quest’area della Toscana".