Emma Villas, la gioia di coach Graziosi. Play-off: ora manca soltanto un punto

Coach Graziosi ha analizzato così il successo su Palmi, sesta affermazione consecutiva: "Abbiamo fatto un altro passo verso il nostro primo obiettivo che sono i playoff. Faccio i complimenti ai ragazzi – ha sottolineato il tecnico – perché non sapevamo con che tipo di avversario giocavamo, poi è una trasferta particolare, un viaggio lungo, un orario strano, un palazzetto completamente differente dal nostro, molto basso, una temperatura sicuramente migliore. Ci sta di non giocare bene questo tipo di partite ma era importante il risultato e questo lo abbiamo ottenuto giocando di squadra. Complimenti in particolare a Ceban perché dopo tanto lavoro senza vedere il campo è stato uno dei migliori, bravo perché ha sfruttato la sua occasione. Sappiamo che ai playoff dovremo alzare questo livello di gioco, abbiamo ancora due partite per poterlo fare, andiamo avanti".

Per la certezza matematica della qualificazione ai play-off manca ancora un punto. Pineto ha infatti sovvertito il pronostico battendo in tre set (con parziali 25-12, 26-24, 25-23) la seconda forza del campionato, Brescia, tenendo in vita così le speranze di agguantare un posto fra le prime set. Con la sesta vittoria consecutiva, quella ottenuta sabato a Palmi, Emma Villas ha raggiunto quota 40, mantenendo dunque cinque lunghezze di vantaggio sull’ottava posizione. Sembra solo una formalità da espletare nel prossimo turno casalingo, domenica prossima contro Fano. Rimandata, si presume per pochi giorni, la certezza di accedere alla postseason, Nevot e compagni torneranno al lavoro domani consci comunque di avere a portata di mano l’obiettivo.