Emma Villas Lupi Siena in A2. A Santa Croce resta la B

"L’accordo tra Emma Villas Siena e Codyeco Lupi Santa Croce riguarda solo le due prime squadre che disputeranno il campionato di A2 con un unico nome. Per il resto le due società rimangono autonome con i rispettivi settori giovanili e una squadra che disputerà la serie B a Santa Croce con il nome Codyeco Lupi". L’hanno detto ieri mattina nel corso di una conferenza stampa i presidenti di Emma Villas Giammarco Bisogno e Lupi Santa Croce Alberto Lami. Presente alla conferenza stampa, che si è svolta in modalità on line, anche il vicepresidente di Emma Villas Fabio Mechini.

La compagine frutto dell’accordo, che parteciperà alla prossima A2 di volley, si chiamerà Emma Villas Lupi Siena. Il nome Santa Croce sparisce dalla serie A della pallavolo nazionale dopo appena averla riconquistata (come A3) e averci rinunciato. La squadra giocherà 9 partite casalinghe a Siena e 4 a al PalaParenti di Santa Croce, impianto molto più moderno e a norma rispetto a quello della città del palio. Allenamenti, preparazione e quotidianità della Emma Villas Lupi Siena si svolgeranno a Santa Croce. Allenatore sarà Francesco Petrella ex Modena.

"Questa joint venture, questo accordo – specifica il presidente dei Lupi Alberto Lami – nasce prima di tutto dal rispetto che le due società hanno sempre avuto l’una dell’altra. Ci siamo affrontati sportivamente sempre con grande impegno e ognuna ha sempre voluto vincere. Ma non è mai mancato il rispetto. Detto questo, ho sentito parlare in questi giorni di mancanza di rispetto della storia dei Lupi. No, non è questo il tema. Le due società rimangono come lo sono ora, quella che nasce è una nuova entità sportiva che prenderà parte alla A2. A Santa Croce ci sarà una squadra di serie B propedeutica alla stessa serie A per la formazione dei giovani. Non c’è niente di meno rispetto a prima, anzi, qualcosa in più. I Lupi valutano questo accordo mcome un salto in avanti importante. Fare gruppo è l’unica strada che abbiamo, altrimenti si rimane piccoli fiammiferi destinati a spengersi".

"Emma Villas è una società quotata in borsa e deve rispondere ai soci – le parole del presidente Giammarco Bisogno – Con le condizioni attuali, e anche su sollecitazione dei soci, non può continuare a sobbarcarsi il 70% dei costi della squadra di pallavolo. Ringrazio pubblicamente Santa Croce, il presidente Lami e i suoi collaboratori e i tifosi di Santa Croce tra i quali ho molti amici, per questo accordo che siamo riusciti a sottoscrivere. Ribadisco, si tratta di un progetto di crescita, un progetto impreditoriale oltre che sportivo, di respiro regionale e nazionale. Non è un progetto di ridimensionamento. Le due realtà, Siena e Santa Croce, rimangono autonome con i rispettivi settori giovanili.

g.n.