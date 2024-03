Emma Villas, missione a Grottazzolina. Bonami: "Loro forti, noi vogliamo punti"

Giorno di vigilia per Emma Villas. Oggi l’ultimo allenamento, poi la partenza per Grottazzolina dove domani alle 18 è in programma la supersfida della ventitreesima giornata, prima contro seconda. Capitan Bonami chiama a raccolta il gruppo biancoblù: "Grottazzolina ha una diagonale che gioca insieme da tre anni, da un punto di vista di organizzazione quando giochi insieme da tanto tempo si crea quell’alchimia e quell’intesa che ti permette di fare dei grossi passi in avanti in termini di qualità – ha detto il libero biancoblù prima dell’allenamento di ieri –. Hanno giocatori importanti per la categoria, stanno dominando il campionato, se non sbaglio non hanno mai perso in casa, la giocheremo al nostro della possibilità, vogliamo punti per arrivare il più in alto possibile, vedremo come ci sistemeremo nella griglia playoff". Emma Villas arriva dal ko di Cuneo da cui trarre comunque segnali interessanti: "La sconfitta di Cuneo ci ha lasciato la consapevolezza che nelle partite di alto livello anche un solo pallone può fare la differenza – ha sottolineato Bonami –. In questa partita loro sono stati più bravi di noi a trasformare quel pallone in punto. Nel computo finale abbiamo perso 110-108, hanno fatto la differenza appena due palloni. Credo sia importante per noi concentrarci sul lavoro e sul progresso, continuare a lavorare in attesa dei playoff. Abbiamo perso la partita ma non è successo niente, abbiamo ancora la possibilità di finire bene la regular season e dopo pensare ai playoff". Obiettivo finire la stagione almeno al secondo posto per avere la possibilità di giocare quarti di finale e l’eventuale semifinale con il fattore campo a disposizione: "La seconda posizione sarebbe importante, potremmo giocare le prime partite in casa davanti al nostro pubblico – ha commentato Bonami –. Sarebbe bello arrivare secondi, ma per esperienza so che nei playoff può succedere di tutto, l’anno scorso in Superlega Milano come testa di serie numero otto vinse con Perugia che era la prima, quindi il fattore campo è importante ma non è determinante. Ai playoff tutto è aperto, tutto può succedere". Fischio di inizio alle 18, arbitreranno Grassia e Armandola. Per Grottazzolina c’è la possibilità di conquistare matematicamente la testa di serie numero uno; può farlo con una vittoria, a prescindere dal numero dei set con cui arriverà. Emma Villas farà di tutto per allungare di almeno una settimana l’obiettivo della squadra marchigiana di acquisire un posto in pole position nei playoff che inizieranno a fine mese.