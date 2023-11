Emma Villas, nel mirino la sfida contro Ravenna. Coach Graziosi: "Mi aspetto una battaglia vera"

Domani Emma Villas sfida Ravenna per quella che si spera sia l’ultima tappa forzata a Santa Croce. Test importante per gli uomini di Graziosi (foto) contro una squadra che mercoledì sera, nel recupero della partita valida per la prima giornata, ha ceduto in tre set a Porto Viro: "È una squadra composta da tanti giovani, anzi giovanissimi, che per natura alternano prestazioni incredibili, sia in positivo sia in negativo come quella contro Porto Viro – ha affermato coach Graziosi –. Mi aspetto una battaglia vera, loro vorranno subito rifarsi. I giovani sono sempre imprevedibili, per questo a inizio partita dovremo far capire che siamo sul pezzo". Siena invece arriva dal successo esterno a Brescia: "La cosa più interessante è che Brescia ha allestito un roster di prim’ordine – ha aggiunto l’allenatore biancoblù –, vincere in casa loro per 3-2 significa aver fatto una partita importante dal punto di vista tecnico e tattico. La classifica è ancora presto per guardarla, adesso conta giocare bene e crescere nelle prestazioni. La graduatoria sarà una conseguenza della bontà del lavoro".

A tre mesi dall’inizio dell’attività, il tecnico marchigiano ha tracciato un bilancio: "Non vedo l’ora che arrivi l’allenamento per stare con i ragazzi. È un piacere allenarli, passare gran parte della giornata con loro perché è motivante, sono ragazzi che hanno fame". Appuntamento domani alle 19: il biglietto per assistere all’incontro sarà venduto a 10 euro, esclusivamente al PalaParenti, a partire dalle 17,30. La vera novità consiste nel fatto che la società effettuerà abbonamenti per le successive gare di campionato che Emma Villas Siena disputerà al PalaEstra. A breve saranno fornite ulteriori informazioni al riguardo. Chi sarà presente domani al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno e acquisterà il biglietto per assistere al match tra Emma Villas Siena e Consar Ravenna avrà la possibilità anche di prenotare l’abbonamento ridotto per assistere alle successive gare di Nevot e compagni. La società fornirà in seguito tutte le informazioni necessarie.

Stefano Salvadori