Emma Villas, parla il vice presidente Mechini: "Vogliamo allestire una squadra competitiva"

Dopo settimane di silenzio torna a parlare qualcuno in casa Emma Villas. A farlo il vice presidente e ds Fabio Mechini (nella foto) che in un video diffuso dall’ufficio stampa parte dall’annata da poco conclusa facendo un bilancio. "La stagione si è conclusa ufficialmente da pochi giorni con il saluto alla squadra e quello con il sindaco di Siena. Credo si possa dire che è stata un’annata positiva anche se rimane l’amaro in bocca per come siamo usciti dai playoff – commenta Mechini. – L’amarezza non è ancora svanita perché l’occasione che abbiamo avuto era davvero importantissima per giocarci poi la finale, che sarebbe stata ovviamente difficile ma avrebbe rappresentato una opportunità. Avevamo fatto un percorso importante, con un grande rincorsa per arrivare ai playoff poi finiti appunto in gara3 di semifinale a Brescia. Potevamo fare di più nelle due partite in Lombardia, senza dubbio. Anche la gara di Coppa Italia (ko per 3-0 a Prata di Pordenone nei quarti d finale, ndr) poteva certamente essere affrontata con qualche energia in più". Mechini guarda però al futuro in vista della prossima annata sportiva, con alcuni elementi che saranno confermati nel roster e anche con molti volti nuovi per il team biancoblu. "Dopo dieci anni tra A1 e A2 abbiamo imparato a ponderare bene e prenderci il tempo giusto per costruire una squadra forte. In questa fase stiamo facendo delle valutazioni importanti sia in tema di mercato che infrastrutturale. È questione di giorni e poi usciremo con tutti quelli che saranno gli aggiornamenti ufficiali". Nessuna menzione però sull’accordo per allenarsi a Santa Croce sull’Arno ma solo un commento su chi sta andando via. "Ho visto società con un po’ di ansia di comunicare le ufficialità ma per noi è importante sapere che i passi giusti li abbiamo fatti. Graziosi? È andato a Taranto ma credo che noi siamo stati bravi a ovattare l’ambiente anche se quando lo abbiamo saputo, il 28 marzo, in piena rincorsa playoff, un po’ ci ha destabilizzato". A salutare Siena sono anche Trillini (Pineto) e Nevot che farà una nuova esperienza in Grecia. "È fondamentale prepararci al meglio in vista della prossima annata sportiva, stiamo mettendo le basi per il campionato che verrà. Questo è il momento anche la programmazione societaria. Sono giorni importanti anche per manifestare la nostra vicinanza a quegli sponsor che ci hanno sostenuto. Allestiremo una squadra competitiva, a partire da Randazzo che è sotto contratto anche per il prossimo campionato. Sarà un anno molto complicato, il livello del campionato di A2 sta salendo ogni stagione sia per quel che riguarda i costi da sostenere che il livello tecnico di giocatori e team".

Guido De Leo