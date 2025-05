Emma Villas: possibile trasferimento a Santa Croce dopo dieci anni a Siena

Potrebbe essere altrove il futuro della Emma Villas dopo dieci anni di permanenza a Siena. Molte infatti le voci che danno per probabile il buon esito dei discorsi che il club biancoblu starebbe facendo con Santa Croce, nobile, anzi nobilissima, decaduta del volley toscano che appena un anno fa aveva optato per una auto retrocessione dalla A2 alla serie B. L’idea sul tavolo dei due team potrebbe essere quella di unire le forze spostando la quotidianità della società del presidente Giammarco Bisogno nel comune in provincia di Pisa ma restando a giocare le gare interne, almeno per la prossima stagione, al PalaEstra.

Già da settimane erano in corso riflessioni profonde in seno al club su modalità ed opportunità legate alla prosecuzione del progetto tecnico e sportivo della società (specie della prima squadra) a Siena dopo dieci anni di alterne fortune in campo ma conditi da un discreto riscontro in termini di seguito di appassionati e sponsor. Le prossime settimane in questo senso saranno decisive anche se da Santa Croce in molti danno l’affare piuttosto probabile.

"Ci ha fatto piacere che molte società toscane ci hanno fatto sentire vicinanza e attenzione per un eventuale percorso insieme – ha detto il vice presidente Fabio Mechini (nella foto) a RadioSienaTv -. Questo potrebbe essere un punto di partenza per creare qualcosa di importante per la pallavolo maschile in Toscana. La permanenza a Siena è esclusa? Diciamo che stiamo cercando di programmare il futuro ma stiamo valutando tante situazioni per creare un progetto importante e più ampio". Parole quelle del dirigente che seppur non direttamente confermano quanto detto e creano un po’ di preoccupazione in chi in questa decade senese si era affezionato ai colori biancoblu.

Sicuramente cambierà moltissimo (ma questa non è esattamente una novità) il roster. Il palleggiatore francese Nevot seguirà coach Graziosi a Taranto, società che si candida ad un ruolo da protagonista della prossima A2 dopo la retrocessione dello scorso febbraio. Per lo schiacciatore Cattaneo invece potrebbero spalancarsi le porte della Superlega visto che la neopromossa Cuneo sembra essere interessata all’ex Grottazzolina.

Guido De Leo