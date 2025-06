Emma Villas: preso Bragatto, confermato Nelli: "Sono molto felice di vestire la maglia di Siena"

Primo colpo in entrata per la Emma Villas Codyeco Lupi Siena. Si tratta di Marco Bragatto (foto a destra), centrale classe 1997, di 196 cm, che sarà uno dei volti nuovi nell’organico a disposizione di coach Francesco Petrella. Nato a Ferrara, cresciuto nella storica società del 4 Torri, è reduce dalla prima stagione in A2 della sua carriera, giocata con la maglia dei Campi Reali Cantù. In precedenza, quattro anni di A3 con Portomaggiore (2020/21), San Donà, Pineto e San Giustino. Nel palmares, una Coppa Italia e una Supercoppa di A3 conquistate nel 2023 con i colori dell’Abba Volley. "Oltre al nome e alla storia mi ha convinto il percorso di questi ultimi anni – spiega l’ex canturino – con squadre sempre di ottimo livello. Sono stato subito molto felice quando ho avuto notizia di questa possibilità. Ho parlato con il preparatore e mi sono visto con l’allenatore, mi sono piaciuti molto. Ho trovato due persone molto attente, molto precise nel loro lavoro e soprattutto competenti. Con il coach ho parlato – dice Bragatto - sarà bello essere allenato da una persona che ha avuto quel tipo di esperienze in Superlega. Sono molto determinato e mi piace lavorare a livello fisico, anche per quello che sono i miei studi e la mia passione, ma anche tecnicamente, in allenamento. Quel che si fa lì è un po’ lo specchio di quel che poi si ottiene in gara. Dalla prossima annata – conclude– mi aspetto una squadra di livello, costruita per far bene. Ho buone aspettative, poi come sempre parlerà il campo e bisognerà vedere anche la forza delle altre formazioni". Ufficiale anche la seconda conferma, dopo quella dello schiacciatore Randazzo. Ha rinnovato infatti anche l’opposto Nelli (foto a sinistra), uno dei migliori della passata stagione. "Sono molto felice di questa conferma – commenta –. L’obiettivo sarà ancora quello di fare bene, con una squadra che sarà composta da alcuni giocatori esperti e anche da alcuni pallavolisti più giovani. Cercheremo di partire bene sin dalla preparazione, dovremo creare rapidamente il nostro gioco. Penso che saremo una squadra con determinate qualità e caratteristiche al servizio, che potrà essere una delle nostre doti, così come il muro". Nella prossima stagione Nelli ritroverà coach Petrella, che era assistente allenatore quando l’opposto giocava a Trento. "Abbiamo già lavorato insieme per due stagioni. E’ una persona alla quale piace lavorare bene, è molto attento, vuole ritmi alti. Ho parlato con lui e con il presidente Bisogno, so quanto credono in questo progetto. Rappresentare la Toscana, per un toscano come me, sarà molto bello".