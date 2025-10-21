Emma Villas, prima sconfitta in campionato. Coach Petrella: "Al lavoro per migliorare"

La stagione delll’Emma Villas Codyeco Lupi Siena è iniziata male, con un netto ko in casa della Abba Pineto, formazione imbottita di ex biancoblù a cominciare dal tecnico Di Tommaso. Una sconfitta pesante per cui il coach del sodalizio nato in estate tra Emma Villas e Lupi Santa Croce non cerca scuse. "Dispiace prima di tutto perché non l’abbiamo lottata fino alla fine – dice Francesco Petrella (foto) – dopo che nei primi due set eravamo stati dentro la partita. Eravamo partiti molto bene sia all’inizio del primo sia del secondo set e questo è un buon segnale da cui dobbiamo ripartire. Ma è ovvio che i set sono lunghi e vanno finiti in altro modo e questo è un dato di fatto. Su come chiudere i parziali restando in partita fino in fondo è una cosa su cui lavorare. Il campionato è lungo e siamo alla prima partita. Sicuramente ci sono state delle indicazioni ma non delle verità assolute perché è presto. Lavoreremo per migliorare". L’avversario era di buon livello e anche il campo storicamente ostico. "La qualità di Pineto è indiscutibile così come il fattore campo importante – ammette Petrella – ma lo sapevamo ed eravamo preparati perché eravamo partiti bene. Ma la partita ci dice che siamo calati nell’arco dei tre set su alcuni dettagli, che spesso sono stati nostri punti di forza. Per cui dovremo essere più bravi a sfruttarli e a coprire le nostre debolezze". Ma adesso all’orizzonte c’è un’altra sfida, in casa (a Santa Croce sull’Arno) contro lo Sviluppo Sud Catania domenica alle 18. "Sarà la nostra prima casalinga – conclude Petrella – e mi aspetto dai ragazzi la volontà di interpretare la gara in modo giusto e di provare a portare a casa la vittoria e punti pesanti. Sappiamo che la A2 è un campionato molto difficile per cui anche la prossima sarà un’altra battaglia. Avremo bisogno di tutte le persone che verranno a sostenerci per poterci rialzare tutti insieme". Prosegue intanto la campagna abbonamenti per le 13 partite sia al PalaEstra che al PalaParenti di Santa Croce. Il prezzo è di 110 euro per l’abbonamento intero e di 70 euro per il ridotto, che si applica agli abbonati della stagione 24/25 di Emma Villas Siena, a tesserati Fipav, a persone tra i 10 e i 17 e agli over 70.