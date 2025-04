Emma Villas pronta per il quarto di finale contro Prata di Pordenone

Sono giorni di allenamento per la Emma Villas che anche ieri si è ritrovata, nel pomeriggio, al PalaEstra in vista del ritorno in campo previsto per giovedì 1 maggio a Prata di Pordenone per il quarto di finale, in gara secca, contro i friulani fissato per le 17,30. Le altre sfide del secondo turno, essendo la Emma Villas qualificata di diritto avendo disputato la semifinale playoff, sono Aversa-Macerata, Brescia-Acicastello e Cuneo-Fano tutte in programma alle 18 del 1 maggio.

Le quattro squadre vincenti dei quarti parteciperanno alle semifinali (4 maggio) che metteranno in palio i due pass per la finale (10 o 11 maggio) in gara unica in casa della migliore classificata al termine della regular season. Il secondo obbiettivo stagionale dei biancoblu, dopo la cocente delusione di una settimana fa contro Brescia, passa quindi dalla sfida secca in casa di quella che ha chiuso al primo posto la regular season per poi essere eliminata dall’Acqua Sn Bernardo Cuneo in semifinale.

Sono stati poi proprio i piemontesi ad aggiudicarsi l’ultimo atto battendo il Gruppo Consoli Sfrec Brescia in due gare e conquistando un meritato approdo nella massima serie. Debole infatti la resistenza dei bresciani crollati 3-0 in casa e 3-1 a Cuneo giovedì sera. Il team piemontese torna in Superlega dopo undici anni e lo ha fatto davanti ad un pubblico record di 4700 spettatori festanti per una città da sempre legata al volley.

Se la prima squadra di coach Gianluca Graziosi (con l’allenatore marchigiano che ha molte richieste e potrebbe lasciare Siena dopo due stagioni) è concentrata unicamente sulla Coppa Italia di A2 sarà un week end di gioco per la formazione che milita in serie C della Emma Villas che ospita Grosseto oggi alle 17,30. Domani sarà invece il momento della Under 17: i ragazzi di coach Barbanera sfideranno Volley Academy Firenze, dalle 18, nel capoluogo toscano.

Guido De Leo