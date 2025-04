Emma Villas pronta per il quarto di finale di Coppa Italia contro Tinet Prata

La Emma Villas è tornata ad allenarsi ieri con una doppia seduta al PalaEstra in vista del quarto di finale di Coppa Italia di serie A2 di giovedì alle 17,30 a Prata di Pordenone. I biancoblù si sono ritrovati in viale Sclavo dividendosi tra sala pesi e campo. Gli allenamenti proseguiranno fino a domani, quando la formazione senese partirà nel pomeriggio alla volta del Friuli Venezia Giulia, dove sfiderà la formazione di casa. I quarti di finale della Del Monte Coppa Italia saranno visibili gratuitamente su tv.volleyballworld.com/it. Tutti a disposizione i giocatori di coach Gianluca Graziosi a eccezione del capitano Andrea Rossi, fermo da alcune settimane dopo l’intervento cervicale effettuato al centro Humanitas di Rozzano il 25 marzo. La Coppa Italia di categoria anche quest’anno si disputa dopo la fine dei playoff e questo logicamente rappresenta una grossa incognita per tutte le formazioni. Solo chi avrà smaltito la delusione per essere uscita anzitempo dalla post season avrà chance di successo. In questo senso Emma Villas e Tinet Prata di Pordenone sono sullo stesso livello: entrambe eliminate in semifinale ed entrambe quindi desiderose di diventare protagoniste in Coppa per poter conquistare un trofeo in stagione. L’obiettivo è quindi quello di metabolizzare in fretta la delusione per lo stop contro la gruppo Consoli Sfrec Brescia e giocarsi le proprie carte. Le altre sfide del secondo turno sono Aversa-Macerata, Brescia-Acicastello e Cuneo-Fano tutte in programma alle 18 del 1 maggio. Le quattro squadre vincenti dei quarti parteciperanno alle semifinali (4 maggio) che metteranno in palio i due pass per la finale (10 o 11 maggio) in gara unica in casa della migliore classificata al termine della regular season. Se la Emma Villas uscisse vincente dal suo impegno, se la vedrebbe con chi la spunterà tra Aversa e Macerata: se a passare il turno fossero i campani la sfida si giocherebbe in provincia di Caserta mentre se a prevalere fossero i marchigiani sarebbe il PalaEstra il teatro della sfida di semifinale visto il miglior piazzamento dei Nevot e compagni in regular season.

Guido De Leo